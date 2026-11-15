Pločevina petih avtomobilov zmečkana, 11 ljudi poškodovanih! To so posledice nesreče na hrvaški obvoznici (FOTO)

Na osiješki obvoznici na Hrvaškem so v soboto pozno popoldne odmevali siloviti trki. V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 18. uro, je bilo udeleženih pet osebnih avtomobilov, poškodovanih pa je bilo kar 11 ljudi. Fotografije s kraja dogodka razkrivajo razdejanje, ki je ostalo za verižnim trčenjem. K sreči so jo vsi udeleženci odnesli z lažjimi poškodbami.
Nesreča se je zgodila ob 17.50 na južni osiješki obvoznici, pri priključku Retfala. Na kraj so prihiteli policisti, gasilci in več reševalnih vozil.
Kot so po opravljenem ogledu kraja nesreče sporočili osiješki policisti, je nesrečo sprožil 26-letni voznik, ki hitrosti ni prilagodil razmeram na cesti in gostoti prometa.
Pred seboj je imel kolono vozil, a ni pravočasno zmanjšal hitrosti. S sprednjim delom avtomobila je trčil v zadnji del vozila pred seboj. Udarec je bil tako silovit, da je avtomobil odbilo naprej v naslednje vozilo, to pa je nato trčilo še v četrto. A s tem trčenja še ni bilo konec. Kmalu zatem je v avtomobil 26-letnika od zadaj trčila še 29-letna voznica, ki prav tako ni ohranjala zadostne varnostne razdalje.
V nesreči se je poškodovalo 11 ljudi, med njimi štirje vozniki in sedem potnikov. Vsi so po podatkih policije utrpeli lažje telesne poškodbe. Zaradi povzročitve prometne nesreče so policisti proti 26-letnemu vozniku in 29-letni voznici podali prekršajni prijavi.
Promet na tem delu obvoznice je bil močno oviran vse do 20.35. Vozila so se v smeri zahoda lahko premikala le po enem prometnem pasu, nastajali pa so dolgi zastoji.