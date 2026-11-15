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Pločevina petih avtomobilov zmečkana, 11 ljudi poškodovanih! To so posledice nesreče na hrvaški obvoznici (FOTO)

V silovitem verižnem trčenju na hrvaški obvoznici je bilo udeleženih pet avtomobilov. Policisti so razkrili, kako je prišlo do nesreče, zaradi katere je promet obstal za več ur.
FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka

FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka
G. P.
 15. 11. 2026 | 17:05
 15. 11. 2026 | 17:35
2:17
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Na osiješki obvoznici na Hrvaškem so v soboto pozno popoldne odmevali siloviti trki. V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 18. uro, je bilo udeleženih pet osebnih avtomobilov, poškodovanih pa je bilo kar 11 ljudi. Fotografije s kraja dogodka razkrivajo razdejanje, ki je ostalo za verižnim trčenjem. K sreči so jo vsi udeleženci odnesli z lažjimi poškodbami.

Nesreča se je zgodila ob 17.50 na južni osiješki obvoznici, pri priključku Retfala. Na kraj so prihiteli policisti, gasilci in več reševalnih vozil.

FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka

Kriv je bil 26-letni voznik

Kot so po opravljenem ogledu kraja nesreče sporočili osiješki policisti, je nesrečo sprožil 26-letni voznik, ki hitrosti ni prilagodil razmeram na cesti in gostoti prometa.

Pred seboj je imel kolono vozil, a ni pravočasno zmanjšal hitrosti. S sprednjim delom avtomobila je trčil v zadnji del vozila pred seboj. Udarec je bil tako silovit, da je avtomobil odbilo naprej v naslednje vozilo, to pa je nato trčilo še v četrto. A s tem trčenja še ni bilo konec. Kmalu zatem je v avtomobil 26-letnika od zadaj trčila še 29-letna voznica, ki prav tako ni ohranjala zadostne varnostne razdalje.

FOTO: Jpvp Grada Osijeka
FOTO: Jpvp Grada Osijeka

Poškodovanih sedem potnikov in štirje vozniki

V nesreči se je poškodovalo 11 ljudi, med njimi štirje vozniki in sedem potnikov. Vsi so po podatkih policije utrpeli lažje telesne poškodbe. Zaradi povzročitve prometne nesreče so policisti proti 26-letnemu vozniku in 29-letni voznici podali prekršajni prijavi.

Promet na tem delu obvoznice je bil močno oviran vse do 20.35. Vozila so se v smeri zahoda lahko premikala le po enem prometnem pasu, nastajali pa so dolgi zastoji.

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Pločevina petih avtomobilov zmečkana, 11 ljudi poškodovanih! To so posledice nesreče na hrvaški obvoznici (FOTO)

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