NAJBOLJ ISKANI IREC

Po 20 letih lova v Dubaju aretirali zloglasnega mafijskega šefa

Policija je od leta 2017 preprečila vsaj 75 načrtovanih likvidacij njegovega klana, pogosto s pomočjo prisluškovanja in zased.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
N. P.
 22. 4. 2026 | 18:51
Aretacija Daniela Kinahana v Dubaju pomeni vrhunec skoraj dvajsetletnega lova, ki so ga usmerjali irski detektivi. Čeprav se je prijetje domnevnega vodje kriminalnega imperija, vrednega 1,5 milijarde evrov, zgodilo v Združenih arabskih emiratih, je bila celotna operacija plod vztrajnega dela dublinske policije. 48-letni Kinahan, ki v dubajskem zaporu čaka na izročitev domovini, velja za najbolj iskanega Irca, njegov klan pa je odgovoren za vsaj 20 umorov po vsej Evropi.

Odločen boj proti klanu se je začel po 5. februarju 2016, ko je konkurenčna tolpa Hutch sredi belega dne napadla hotel Regency v severnem Dublinu. Kinahan se je takrat smrti za las izognil, ubit pa je bil njegov tesni sodelavec David Byrne. Sledilo je krvavo maščevanje, v katerem je klan Kinahan v nekaj mesecih ubil šest ljudi in v dublinskih soseskah zasejal neopisljiv strah. Policija se je na kaos odzvala s povečanjem proračuna in ustanovitvijo specializiranih oboroženih enot, ki so mesto preplavile z nadzornimi točkami. Vodilni preiskovalci so že takrat opozarjali, da zgolj prisotnost na ulicah ne bo zadoščala; klan, ki je z denarjem kupoval zvestobo v revnejših predelih Dublina, je bilo mogoče zlomiti le s sistematičnim detektivskim delom.

Razpustitev mreže in zasegi orožja

Daniel Kinahan, domnevni vodja ene največjih irskih kriminalnih združb. FOTO: Ameriško Zunanje Ministrstvo
Daniel Kinahan, domnevni vodja ene največjih irskih kriminalnih združb. FOTO: Ameriško Zunanje Ministrstvo
Prvi povratni udarec policije se je zgodil le nekaj tednov po napadu v hotelu. Urad za kriminalna sredstva (CAB) je z vrsto racij ciljal na ključne operativce, zasegel številne nepremičnine in luksuzna vozila, kar je pomembne člane tolpe prisililo v beg iz države. Kmalu zatem je sledila aretacija Freddieja Thompsona, ki je bil kasneje obsojen na dosmrtno ječo. Eden najhujših udarcev za klan je bil odkritje njihovega orožja v skladišču na jugu Dublina leta 2017. Detektivi so zasegli pravi vojni arzenal, vključno z avtomatskimi puškami in revolverji, ki so bili namenjeni sočasnim umorom več tarč ob obletnici dogodkov v hotelu Regency. Policija je od takrat preprečila vsaj 75 načrtovanih likvidacij, pogosto s pomočjo prisluškovanja in zased.

Irska policija je svojo strategijo razširila tudi čez mejo. V sodelovanju s špansko in britansko policijo so dosegli obsodbe pomembnih sodelavcev klana v tujini, vrhunec mednarodnega sodelovanja pa so bile sankcije ZDA, ki so na glave vodilnih članov družine Kinahan razpisale pet milijonov dolarjev nagrade. Pritisk na oblasti v Dubaju je obrodil sadove že lani z izključitvijo enega od ključnih članov, današnja aretacija samega Daniela Kinahana pa situacijo obrača na glavo. Irski preiskovalci so optimistični: pričakujejo, da bo izročitev potekala hitro, kar bi odprlo pot do zgodovinskega sodnega procesa. Čeprav sta Kinahanov oče in brat še vedno na prostosti, bi Danielova obsodba lahko pomenila dokončen zlom kartela, ki je dve desetletji narekoval tempo irskemu podzemlju.

Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAJBOLJ ISKANI IREC

Po 20 letih lova v Dubaju aretirali zloglasnega mafijskega šefa

Policija je od leta 2017 preprečila vsaj 75 načrtovanih likvidacij njegovega klana, pogosto s pomočjo prisluškovanja in zased.
22. 4. 2026 | 18:51

