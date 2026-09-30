Po brutalnem umoru lepe Stefanie Avstrijci zahtevajo pregon Patrikovih sorodnikov

Prejšnji teden smo poročali, da je državno odvetništvo v Gradcu na tamkajšnje deželno kazensko sodišče vložilo obtožnico zoper Slovenca Patrika Megliča, ker je svoje nekdanje dekle Stefanie Pieper ubil, stlačil v kovček ter zakopal na (vsaj) dveh lokacijah na območju vasi Trniče ter v gozdu blizu Majšperka. Obtožili so ga umora ter skrunitve trupla. Zmedo pa je povzročila navedba o dveh sorodnikih priprtega Megliča, na katera je padel sum, da sta pomagala pri prevozu in pokopu trupla nesrečnice.

Ker so komaj prejeli zahtevo, še ni znana odločitev mariborskega tožilstva.

Zakopano nesrečnico so policisti dveh dežel iskali nekaj dni. FOTO: Pu Maribor

Državno odvetništvo je navedlo, da so ustavili preiskovalni postopek zoper brata in očima obtoženega, ki so ju sumili, da sta Megliču pomagala pri prevozu in pokopu trupla njegovega dolgoletnega dekleta . Slednjo je obtoženi novembra lani – potem ko jo je davil, ji prizadejal vbodne rane in vreznine na vratu – stlačil v potovalni kovček ter sprva zakopal na babičinem vrtu. Postopek proti bratu in očimu obtoženega je bil za severno mejo ustavljen, ker ni bilo sledi, da bi pomagala pri kaznivih dejanjih v Avstriji. Toda z državnega odvetništva so ob tem pojasnilu nadaljevali: »V Sloveniji storjena dejanja ne sodijo v pristojnost (avstrijskega) sodstva. Slovenski organi pregona zdaj preverjajo možnosti za uvedbo kazenskega postopka .«

Mariborsko sodišče, tožilstvo in policijo smo zato prejšnji teden vprašali, ali vodijo postopke zoper oba svojca obtoženega. Prejšnji teden so z mariborskega okrožnega sodišča pojasnili, da niso obravnavali zadeve glede pomoči pri prevozu in pokopu trupla. Policija je navedla, da v zvezi s tem ne vodijo preiskovalnih dejavnosti, z mariborskega okrožnega državnega tožilstva (ODT) pa so navedli, da v zvezi z navedenimi okoliščinami ne vodijo predkazenskega postopka.

Zahtevo prejeli v petek

Toda prav z mariborskega tožilstva smo nato v začetku tega tedna dobili novo sporočilo: »V zvezi z vašim vprašanjem vam dodatno sporočamo, da smo v petek, 25. septembra 2026, od sodišča prejeli zaprosilo avstrijskega državnega tožilstva za prevzem pregona za dve fizični osebi,« je sporočil vodja ODT v Mariboru Tilen Ivič. Zahteva za pregon se nanaša na sum dveh kaznivih dejanj po slovenski zakonodaji: preprečitve dokazovanja ter skrunitve trupla.

Patrikovega golfa so večkrat posnele kamere na meji med Avstrijo in Slovenijo. FOTO: Policija