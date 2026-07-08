Po drami v prestolnici: specialci vdrli v hišo in obvladali strelca

Na območju Donjega Dragonošca je 65-letni moški v torek popoldne grozil članom gospodinjstva s strelnim orožjem, zaradi česar so morali posredovati policisti. Glede na specifičnost intervencije, v kateri so morali poskrbeti za varnost ljudi, ki so bili z nevarnim moškim v stanovanju, je na prizorišče prihitela tudi specializirana ekipa Posebne in intervencijske policijske enote Policijske uprave Zagreb. Med postopkom je moški v stavbi večkrat streljal, piše portal 24sata, policisti in policijski pogajalci pa so z njim večkrat poskušali vzpostaviti stik, se pogovoriti ter ga prepričati, da odloži orožje in se preda. To je 65-letnik vsakič zavrnil, zato so bili možje v modrem primorani nasilno vstopiti v stavbo, moškega so vklenili in odpeljali na policijsko postajo na zaslišanje. V incidentu na srečo ni bil nihče ranjen, preiskava pa še poteka.

»Okoli 14. ure sem se vračal iz službe in videl, da je ulica, v katero bi moral zapeljati, zaprta. Policisti so mi rekli, naj grem naokoli, a sem zavil na drugo ulico, ki je bila prav tako zaprta, in se znašel tik pred hišo, ki jo je policija obkolila. Mahali so mi in mi kričali, naj čim prej odidem od tam, saj so poskušali priti do moškega v stavbi,« je za omenjeni portal povedal občan, ki je bil v torek popoldne priča drami v Donjem Dragonožcu pri Zagrebu. Kasneje, je dejal, je slišal tudi strele, saj živi nedaleč od hiše, pred katero je potekala intervencija. »Okoli 17.30 sta se slišala dva strela, nismo videli, ali je streljala policija ali on. Ne vemo, kaj se je dogajalo, a je vse skupaj trajalo precej dolgo,« je še dodal očividec.