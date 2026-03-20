Tragedija, ki pretrese! Nekdanjega dekana našli mrtvega po dvodnevnem intenzivnem iskanju

Na portugalskem otoku Madeira se je tragično končalo iskanje pogrešanega hrvaškega planinca Hrvoja Golda, nekdanjega dekana Fakultete prometnih znanosti v Zagrebu in predsednika planinskega društva Vihor.

Gold je bil del večje skupine, približno 50 pohodnikov, ki so se v sredo dopoldne podali po priljubljeni planinski poti Vereda dos Balcões. Po obisku razgledne točke nad dolino Fajã da Nogueira so ob povratku proti izhodišču okoli poldneva opazili, da Hrvoja ni več z njimi. O njegovem izginotju so takoj obvestili pristojne službe, ki so še isti dan začele iskalno akcijo. Sprva sta teren preiskovala dva policista iz lokalne postaje, pozneje pa so se jim pridružile še specializirane gorske enote.

Iskanje so močno oteževali slabo vreme, zahtevni pogoji in tema, zato so ga v nočnih urah prekinili ter nadaljevali v četrtek zjutraj. Po več urah iskanja so planinca našli mrtvega v bližini namakalnega kanala, okoliščine njegove smrti pa za zdaj še niso pojasnjene.