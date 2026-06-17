Po eni najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem policija aretirala 33-letnika

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je za hrvaške medije potrdila, da v povezavi z eno najhujših pomorskih nesreč na Jadranu v zadnjih letih poteka kriminalistična preiskava zoper 33-letnega hrvaškega državljana. Šlo naj bi za prvega častnika potniškega katamarana Krilo Eclipse, ki so mu policisti ob tem tudi odvzeli prostost. Policija je navedla, da »obstaja utemeljen sum, da je 33-letnik storil kaznivo dejanje zoper varnost prometa - ogrožanje posebnih vrst prometa«, piše portal Index.hr. Po končani preiskavi bodo omenjenega 33-letnika menda še danes s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Da je bila v povezavi s hudo pomorsko nesrečo pridržana ena oseba, je potrdil tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki pa sicer ni želel razkriti identitete pridržanega. Je pa Božinović dejal, da, kolikor je seznanjen, v času nesreče katamarana ni upravljal kapitan, je pa prvi častnik oseba, ki lahko kapitana nadomešča.

Od treh do 15 let zapora

Po neuradnih informacijah omenjenega portala, naj bi bil 33-letnik osumljen kaznivega dejanja zoper varnost prometa. Tožilstvo naj bi mu očitalo zavestno ali namerno kršitev predpisov o varnosti pomorskega prometa, prav tako tudi povzročitve smrti iz malomarnosti kot posledice predhodne kršitve pravil plovbe. 33-letniku tako grozi izjemno visoka kazen, in sicer od treh do kar 15 let zapora.

Pomorska nesreča se je zgodila v nedeljo okrog poldneva v Splitskih vratih, ožini med otokoma Šolta in Brač. Med plovbo sta trčili potniški katamaran in jadrnica, v nesreči pa so umrle štiri osebe, vsi so bili češki državljani in vsi so potovali z jadrnico. Še štirje potniki z jadrnice so se v nesreči ranili.