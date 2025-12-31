Po filmsko zvrtali luknjo v sef hranilnice, škoda milijonska

V tem, kot Ljubljani velikem mestu v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, so bili v noči na ponedeljek priča filmskemu ropu ene od hranilnic. Po poročanju tamkajšnjih medijev so bili celo policisti šokirani nad tem, kako mojstrsko so zaenkrat še neznani storilci izvrtali luknjo v sefu v kleti ter spektakularno odnesli denar in številne dragocene predmete, ki so jih tam hranile stranke hranilnice. Storilcem je šlo v prid tako dejstvo, da je bila poslovalnica zaradi praznikov dlje zaprta, kot tudi, da so se lahko do arhiva pretihotapili iz podzemne parkirne hiše. Nato jih je namreč ločil le še en korak do trezorja – z vrtalnikom izvrtati luknjo vanj ter vlomiti v omarice sefov. Policijski tiskovni predstavnik Thomas Nowaczyk je pojasnil, da gre za zelo velik trezor, saj je hranilnica ena največjih kreditnih institucij v mestu. »Zato se trenutno tudi sestavlja seznam dragocenosti, ki so bile tam shranjene.«

Triintrideset let sem delal pod zemljo in varčeval denar.

Zaenkrat je težko oceniti, koliko denarja bi lahko storilci odnesli. Po nekaterih ocenah naj bi bilo škode za vsaj 10 milijonov evrov. Nekatere stranke naj bi namreč tam hranile tudi po več sto tisoč evrov prihrankov. »Zagotovo je več kot 50.000 evrov. Z ženo sva upokojenca in želela sva uživati življenje,« je denimo povedal Heinz Hofen. Rudar Sari Memduh pa je povsem obupan, saj je v sefu hranil denar, ki ga je varčeval za svojo prihodnost in otroke. »Triintrideset let sem delal pod zemljo in varčeval denar,« je dejal. Rop hranilnice so policisti začeli preiskovati šele v ponedeljek zgodaj zjutraj. Zaradi sproženega požarnega alarma so na lokacijo najprej odšli gasilci. A namesto ognjenih zubljev so odkrili veliko luknjo v sefu.