Po grozljivih posnetkih iz sobe 11A se je oglasil premier: Glede na to, kar sem lahko videl, gre za umor. Poglejte posnetek ...

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes smrt 32-letnega pacienta Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici, ki je pretresla državo, označil za umor. Zaradi suma umora so v priporu štirje zdravstveni tehniki, v javnost pa so prišli tudi posnetki nadzornih kamer, ki razkrivajo nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s pacientom .

Hrvaški premier Andrej Plenković se je odzval na posnetke iz psihiatrične bolnišnice. FOTO: Stevo Vasiljevic Reuters

Periš, nekdanji atlet in trener, je umrl 21. oktobra v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je v nedeljo odredil pripor za štiri zdravstvene tehnike, ki so osumljeni, da so pri ravnanju s pacientom uporabili čezmerno silo, zaradi česar naj bi ta umrl.

Posnetki razkrivajo grozljivo ravnanje zdravstvenega osebja

Hrvaški Jutarnji list je v ponedeljek objavil dele posnetka nadzorne kamere iz bolnišnice, ki prikazuje nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s Perišem.

Po navedbah časnika so zdravstveni tehniki delno privezanemu pacientu več kot osem minut pritiskali blazino na glavo, ga s koleni pritiskali ob posteljo ter ga večkrat udarili s komolcem in pestjo v prsni koš. Pri dogajanju je bilo navzočih več zdravstvenih delavcev, med njimi tudi zdravnica. Ko so blazino odstranili in ugotovili, da je pacient nezavesten, so ga začeli oživljati.

»Po tem, kar sem lahko videl, gre za umor mladega človeka v bolnišnici, ki je v pristojnosti mestnih oblasti. Seveda za to ne more biti odgovoren župan, toda če bi bilo obratno, bi verjetno že potekali protesti,« je danes o smrti Periša po poročanju hrvaškega portala N1 dejal Plenković.

Na vprašanje, zakaj meni, da gre za umor, je odgovoril: »Poglejte posnetek.« Ko ga je novinar opozoril, da še ni ugotovljeno, ali je šlo za umor, je premier odgovor ponovil. Družina pokojnega že od začetka zahteva razjasnitev okoliščin njegove smrti, njihov odvetnik Leon Zrnić pa je za Dnevnik Nove TV zavrnil navedbe, da je bil Periš odvisnik od drog oziroma da je bil ob dogodku pod vplivom mamil.

Obdukcija razkrila hude poškodbe, vzrok smrti še ni znan

Predhodni izsledki obdukcije so po poročanju Jutarnjega lista pokazali številne podplutbe in odrgnine, zlomljena rebra in prsnico ter otekanje pljuč in možganov, vendar dokončni vzrok smrti še ni ugotovljen. Bolnišnica je svojcem sprva sporočila, da je Periš umrl zaradi odpovedi srca. Trem od štirih osumljenih zdravstvenih tehnikov je bolnišnica v ponedeljek izredno odpovedala pogodbe o zaposlitvi. Direktorica bolnišnice Majda Grah pa je zahtevala pojasnila vseh zaposlenih, vpletenih v dogodek.

Ministrstvo za zdravstvo je od mesta Zagreb, ustanovitelja bolnišnice Sveti Ivan, zahtevalo celovito poročilo o okoliščinah smrti, ravnanju vodstva bolnišnice in nadzoru nad ustanovo. Opozorilo je, da je bilo o smrti uradno obveščeno šele 9. novembra, čeprav bi morala bolnišnica takšen dogodek prijaviti takoj.

Po novih informacijah, ki jih je objavil hrvaški Index, so policisti 21. oktobra zaradi Kristiana Josipa Periša posredovali že pred njegovim prihodom v bolnišnico. Družinski član jih je poklical, ker naj bi bil 32-letnik v hudi psihični stiski in imel paranoidne misli. Nekdanji športnik se je hospitalizaciji upiral in policistom po navedbah njihovega poročila dejal: »Nočem noter. Prejšnjič ste me dušili in privezali na posteljo. Nočem, da se me zdravniki dotikajo, govoriti hočem samo s policijo.« Te besede same po sebi ne dokazujejo, da je bil že prej žrtev nasilja, odpirajo pa vprašanje, ali so njegove strahove ustrezno obravnavali. Policija je istega dne dvakrat prišla tudi v bolnišnico. Zaposleni so jo poklicali zaradi domnevnih žalitev in groženj. Ko so policisti okoli 15.23 govorili z dežurno zdravnico, je Periš mirno sedel na klopi. Po njihovem zapisu med posredovanjem ni bil agresiven in je sodeloval. Ob drugem prihodu okoli 17. ure so ga našli privezanega na posteljo, omotičnega in dezorientiranega. Ena od zdravnic jim je povedala, da dodatno policijsko posredovanje ni več potrebno. Le nekaj ur pozneje se je zgodila usodna intervencija. Ostajajo vprašanja, kdo je odredil fizično omejevanje, kako so spremljali pacientovo dihanje in zakaj uporabe sile niso prekinili, ko se po navedbah policijskega poročila ni več upiral. Med navzočimi so bili tudi drugi zdravstveni delavci, zato se zastavlja vprašanje njihovega ravnanja. Na posnetku je po poročanju medijev videti tudi uporabo injekcije, vendar zdravilo in njegov morebitni vpliv na pacientovo stanje še nista bila javno pojasnjena. Periševi svojci so po smrti na njegovem telesu opazili modrice na vratu, poškodbe ob ustih in sledove krvi. Kot je povedala njegova sestra, naj bi jim zdravnica pojasnila, da so poškodbe posledica intubacije. Družina zato vztraja, da je treba natančno pojasniti, kaj se je dogajalo med prihodom v bolnišnico in njegovo smrtjo. V torek so hrvaški mediji poročali še, da je izredno odpoved dobil tudi četrti osumljeni zdravstveni tehnik.

Zaposleni v bolnišnici pa so ob ponedeljkovem protestu opozorili na kadrovsko podhranjenost, pomanjkljivo usposobljenost za ravnanje v kriznih razmerah in izpostavljenost fizičnim napadom. Od vodstva so zahtevali varnostnike, dodatno usposabljanje za samoobrambo in oblikovanje posebne ekipe za nujne intervencije pri agresivnih pacientih.