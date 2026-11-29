Napačna diagnoza raka je bolniku na Švedskem za vedno spremenila življenje. Zdravniki so mu odstranili penis, prostato in sečni mehur, šele sedem mesecev po zahtevni operaciji pa ugotovili, da je bolehal za drugo vrsto raka, kot so sprva domnevali. Kot poroča nemški Bild, so operacijo opravili že leta 2023 v bolnišnici Skaraborg v mestu Skövde, primer pa je šele zdaj prišel v javnost.

Šele sedem mesecev po zahtevni operaciji so ugotovili, da je bolnik bolehal za drugo vrsto raka.

Vse se je začelo s pregledom vzorcev tkiva, na podlagi katerih je patolog postavil diagnozo raka prostate. Zdravniki so se na podlagi njegovih ugotovitev odločili za obsežen kirurški poseg. Dodatne preiskave so sedem mesecev pozneje pokazale, da je bolnik v resnici imel ploščatocelični karcinom. Gre za maligni tumor, ki nastane iz določenih celic kože ali sluznice in se lahko pojavi v različnih organih.

Bi lahko preprečili amputacijo? Čeprav je moški dejansko zbolel za rakom, ostaja odprto vprašanje, ali bi se zdravniki ob pravilni diagnozi odločili za drugačno zdravljenje. V pristojnem laboratoriju za zdaj ne morejo odgovoriti na vprašanje, ali bi lahko amputacijo preprečili. Prav tako še ni jasno, kdo je odgovoren za napačno diagnozo in kakšne posledice bo imel ta primer za vpletene. Starosti bolnika in njegovega trenutnega zdravstvenega stanja javnosti niso razkrili. Primer so prijavili švedskemu zdravstvenemu nadzornemu organu IVO.