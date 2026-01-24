  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OGROMNO NAPADOV

Po napadu morskega psa umrl deček (12), oblasti množično zapirajo plaže

En teden so se v bolnišnici borili za njegovo življenje, a poškodbe so bile prehude.
Vzdolž vzhodne obale Avstralije so zaradi omenjenih napadov v torek zaprli več kot 30 plaž. FOTO: Jeremy Piper/Reuters
Vzdolž vzhodne obale Avstralije so zaradi omenjenih napadov v torek zaprli več kot 30 plaž. FOTO: Jeremy Piper/Reuters
STA, B. K. P.
 24. 1. 2026 | 12:19
2:04
A+A-

Deček, ki ga je na eni od plaž v Sydneyju pred tednom dni ugriznil morski pes, je umrl zaradi hudih poškodb, poročajo avstralski mediji. Napad na 12-letnega otroka je bil eden od štirih zabeleženih napadov morskih psov ob vzhodni obale Avstralije v dveh dneh, zaradi česar so oblasti začasno zaprle več deset plaž. Morski pes je 12-letnega fanta napadel minulo nedeljo, ko je s prijatelji skakal v vodo v bližini plaže Shark Beach na vzhodu Sydneyja. Fant je imel hude poškodbe na obeh nogah in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Njegovi starši so danes sporočili, da je umrl. »Z zlomljenim srcem sporočava, da je najin sin Nico preminil,« sta v izjavi po poročanju avstralske državne televizije ABC zapisala Lorena in Juan Antic. Užaloščeni in pretreseni domačini so na plažo, kjer se je Nico zadnjič kopal, že začeli prinašati cvetje.

Po napadu na dečka je morski pes v ponedeljek ugriznil desko 11-letnega dečka v bližnjem kraju Dee Why. Nekaj ur zatem je morski pes napadel 27-letnega deskarja na plaži Manly in ga huje poškodoval, nato pa je na plaži North Steyne Beach okoli 450 kilometrov severno od Sydneyja morski pes napadel še 39-letnega deskarja in ga ugriznil v nogo. Vzdolž vzhodne obale Avstralije so zaradi omenjenih napadov v torek zaprli več kot 30 plaž, tudi v Sydneyju, oblasti pa so ljudi pozvale, naj se izogibajo morju, dokler je voda kalna. Ta konec tedna bodo plaže po poročanju avstralskih medijev znova odprte, za varnost kopalcev pa bo skrbelo tudi okoli tisoč prostovoljcev. Po uradnih podatkih iz lanskega leta je bilo v Avstraliji v zadnjih desetih letih letno okoli 20 incidentov z morskimi psi, ki so povzročili poškodbe, v povprečju pa so zahtevali 2,8 smrtne žrtve na leto.

Več iz teme

morski pesnapadsmrtAvstralija
ZADNJE NOVICE
14:24
Bulvar  |  Tuji trači
ROMATIČNA ZAROKA

Ta starleta podira rekorde: zaročila se je že devetič! (FOTO)

Britanka se je pred manj kot 14 dnevi razšla z bivšim partnerjem, zdaj pa je že zaročena z novim.
24. 1. 2026 | 14:24
14:01
Novice  |  Slovenija
V ACCETTURI

Kakšna čast: v italijanskem mestu bodo ulico poimenovali po slovenskem umetniku

Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja.
24. 1. 2026 | 14:01
13:41
Bulvar  |  Zanimivosti
IZPRIJENI MANEVER V SPLITU

Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Voznik je pobegnil, napadalec pa končal na sodišču.
24. 1. 2026 | 13:41
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI

Resnica o prijateljstvu Matta Damona in Bena Afflecka

Tudi v svetu zvezdnikov se stkejo izjemno tesni prijateljski odnosi.
24. 1. 2026 | 13:25
13:00
Bulvar  |  Suzy
SUZY NA RAZSTAVI

Blišč in glamur Marije Antoanete (Suzy)

V londonskem muzeju V&A je še do 22. marca 2026 na ogled razstava o najbolj razvpiti francoski kraljici 'Stil Marije Antoanete', katere glavni sponzor je Manolo Blahnik.
24. 1. 2026 | 13:00
12:44
Novice  |  Svet
PRESTOPIL VSE MEJE

Ministra, ki bi Rome poslal čistit stranišča na vlakih, pozivajo k odstopu

Madžarski minister za promet je govoril o pomanjkanju delovne sile.
24. 1. 2026 | 12:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki