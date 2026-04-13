Po nesreči na avtocesti A1 izstopil iz vozila in padel v globino

V Karlovcu se je v noči na ponedeljek pripetila strašna tragedija, v kateri je življenje izgubil komaj 35-letni moški, piše portal 24sata. Na območju omenjenega mesta se je na viaduktu, preko katerega poteka avtocesta A1, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kombi z zagrebškimi registrskimi tablicami. Kot so za omenjeni portal sporočili policisti, ga je vozil 46-letni moški pod vplivom alkohola, v organizmu ga je imel kar 1,72 promila, za volan pa je sedel tudi s pretečenim vozniškim dovoljenjem. Voznik kombija med vožnjo ni upošteval varnostne razdalje, zaradi česar je v trenutku, ko je 23-letni voznik avtomobila s kutinskimi registrskimi oznakami pred njim menjaval vozni pas z levega na desni, trčil vanj.

Trk je bil tako silovit, da je kombi dvakrat trčil v betonsko ograjo viadukta na desni strani avtoceste, nato se je odbil nazaj in trčil še v betonsko ograjo na levi strani viadukta, kjer se je ustavil. V prometni nesreči sta bila voznik kombija in 42-letni sopotnik v njem lažje ranjena. V kombiju pa je bil tudi 35-letni moški, ki je po nesreči izstopil iz vozila. Kot so sporočili policisti, naj bi 35-letnik zaradi nevarnosti, da bi v kombi trčil še kdo, izstopil ter se hotel umakniti z vozišča. Moški pa žal ni vedel, da stoji na viaduktu in da med voznima pasovoma ni tal. Preskočil je betonsko ograjo in padel v globino, kjer je pod nadvozom mrtev obležal. Da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, poteka nadaljnja kriminalistična preiskava, o izsledkih bodo policisti obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, še piše omenjeni portal.