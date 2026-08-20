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Po osmih dneh iskanja družini sporočili, da so 18-letnico našli živo, nato je sledil šok (VIDEO)

Družina je za nekaj trenutkov verjela, da je Lily Hooper preživela, nato pa je sledila tragična potrditev njene smrti.
Pogrešano najstnico so našli mrtvo. FOTO: X, zaslonski posnetek
Pogrešano najstnico so našli mrtvo. FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 20. 8. 2026 | 10:59
3:44
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Po osmih dneh obsežnega iskanja so v avstralskem narodnem parku Nattai našli truplo mlade ženske. Policija meni, da gre za 18-letno Lily Hooper iz Sydneyja, ki je izginila 12. avgusta, ko se je odpravila na samostojen pohod. Njena identiteta še ni bila uradno potrjena, vendar oblasti domnevajo, da gre za pogrešano najstnico. Lily je izginila 12. avgusta, ko je odšla na pohod v bližnji narodni park. Ker se do 22. ure ni vrnila domov, je družina prijavila njeno izginotje. Policisti so še istega večera našli njen avtomobil v bližini izhodišča poti Bonnum Pic v narodnem parku Nattai.

Policija je sporočila, da so truplo našli v četrtek okoli 11.30 na območju Southern Highlandsa. Nahajalo se je v zahtevnem, gostem grmovju narodnega parka Nattai, kjer je v minulih dneh potekala obsežna iskalna akcija. V iskanje so bile vključene številne službe in ekipe. Poleg policistov so sodelovali reševalci, gasilci, pripadniki državne službe za izredne razmere, helikopterske ekipe, policisti na motorjih, konjeniške enote in iskalni psi. V sredo se je iskanju pridružilo tudi skoraj 100 pripadnikov avstralskih obrambnih sil. Zaradi gostega rastja, globokih grap, strmih pobočij in težko dostopnega terena je bilo iskanje izjemno zahtevno.

Najprej so sporočili, da so jo našli živo

Tragedijo je še povečala zmeda ob prvih informacijah o najdbi. Družina je bila namreč sprva obveščena, da so Lily našli živo. Tudi premier Novega Južnega Walesa Chris Minns je med parlamentarnim zasedanjem najprej povedal, da so 18-letnico našli živo. Kmalu zatem je informacijo popravil in potrdil, da so našli njeno truplo.

Minns se je zaradi napačne informacije opravičil in dejal, da je globoko užaloščen zaradi Lilyjine družine in vseh, ki so sodelovali pri iskanju. Po navedbah policije je med prvotnim obvestilom, da je Lily živa, in potrditvijo njene smrti minilo približno osem do deset minut. Pojasnili so, da je prišlo do težav v komunikaciji na območju z zelo zahtevnim terenom.

Družina je za nekaj minut dobila upanje

Za družino, ki je osem dni živela v upanju, da bodo Lily našli živo, je bila napačna informacija še posebej boleča. Lilyjini svojci so že med iskalno akcijo povedali, da so popolnoma obupani zaradi izginotja svoje hčerke, hkrati pa so se zahvalili reševalcem in prostovoljcem za njihovo vztrajnost in pomoč.

»Svetu je imela še toliko dati«

Avstralski premier Anthony Albanese se je od 18-letnice poslovil v parlamentu in njeno smrt označil za nepredstavljivo tragedijo. »Lily je imela svetu še toliko dati. Ne dvomim, da bomo njeno smrt globoko občutili,« je dejal Albanese.

Tudi vodja opozicije Angus Taylor, ki zastopa območje, od koder prihaja Lilyjina družina, je poudaril, da so bile napačne prve informacije za njene bližnje še posebej boleče. »Lahko si samo predstavljamo, skozi kaj zdaj prestaja Lilyjina družina. Takšna novica bi bila nočna mora za vsakega starša in žalujemo skupaj z njeno celotno družino,« je dejal Taylor.

Policija je medtem sporočila, da bo o primeru pripravljeno poročilo za mrliškega oglednika, uradna identifikacija trupla pa še poteka, poroča Danas.hr.

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