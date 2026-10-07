Po pošti poslal puško, a ta se je sprožila; ni se končalo dobro

Zračna puška, zapakirana v kartonski škatli, se je sprožila med pretovarjanjem pošiljk v poštnem centru v kraju Brod na Drini in zadela delavca v levi gleženj. Kot piše v obtožnici je puško s hitro pošto v Goražde, kraj v Republiki Srbski, poslal 23-letni D. P. iz Trebinja, ki je obtožen povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti. V obtožnici je še navedeno, da je D. P. puško kupil nekaj dni prej, a se je zaradi domnevne napake odločil, da jo bo vrnil prodajalcu. Zavil jo je v majico in spodnjo majico, jo dal v kartonsko škatlo in paket izročil poštnemu uslužbencu na okencu Poštnega centra v Trebinju.

A mladec ni bil najbolj pozoren in v cevi je pustil diabolo, izstrelek za zračno puško, ob tem pa ni sprejel ukrepov, da bi preprečil, da bi se orožje med prevozom sprožilo, navedbe iz obtožnice povzema Hercegovina.info. Pošiljka je na poti v Goražde prispela na pošto v kraju Brod na Drini, med sortiranjem pošiljk pa se je zračna puška sprožila in lažje ranila poštnega uslužbenca.

Kaznivo dejanje, ki ga očitajo D. P., se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let, še piše omenjeni portal.