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CERKEV

Po prejšnjem tednu se je oglasilo še več domnevnih žrtev zlorab duhovnika v zagrebškem semenišču: »Cerkev je vedela že od leta 2012«

Po obtožbah o dolgotrajnem spolnem zlorabljanju nekdanjega bogoslovca je na Hrvaškem te dni prijavo podalo še več domnevnih žrtev. Hrvaška škofovska konferenca dogajanja ni zanikala, primer pa že preiskujeta policija in državno tožilstvo.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 31. 7. 2026 | 14:55
2:54
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Primer je odmeval že prejšnji teden, ko je hrvaški Dnevnik Nove TV razkril pričevanje nekdanjega gojenca Medškofijskega semenišča na Šalati v Zagrebu. Ta trdi, da ga je eden od duhovnikov spolno zlorabljal približno deset let – od začetka 2000-ih, ko je imel 16 let in je obiskoval semeniško gimnazijo, pa tudi pozneje med študijem bogoslovja v Đakovu. Po njegovih navedbah so bili z obtožbami seznanjeni cerkveni predstojniki, pozneje tudi Vatikan, vendar primer dolga leta ni dobil sodnega epiloga.

Po razkritju so se te dni nabrale še nove obtožbe. Hrvaški škofovski konferenci (HBK) se je po poročanju hrvaških medijev oglasilo še več oseb, ki trdijo, da so bile v istem semenišču prav tako žrtve spolnih zlorab. Za zdaj ni znano, koliko novih prijav je bilo vloženih niti ali vse domnevne žrtve obtožujejo istega duhovnika kot v prvem primeru. Ker je tako imenovano Malo semenišče hkrati tudi gimnazija, obstaja možnost, da naj bi se domnevne zlorabe dogajale, ko so bile žrtve še mladoletne.

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Hrvaška škofovska konferenca je v odzivu sporočila, da vsako prijavo obravnava resno in izraža sočutje z domnevnimi žrtvami. Podrobnosti primera zaradi postopkov, ki še potekajo, ni želela komentirati. Prav tako za zdaj ni jasno, ali je Cerkev nove prijave že posredovala policiji, kar ji nalaga zakon. Hrvaško notranje ministrstvo do objave informacij na vprašanja medijev še ni odgovorilo.

Policija in državno tožilstvo medtem že preiskujeta prvi prijavljeni primer. Po neuradnih informacijah je policija že stopila v stik z domnevno žrtvijo, občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu pa je potrdilo, da izvaja vse potrebne ukrepe za ugotovitev, ali obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Cerkev naj bi vedela

Semeniščnik, ki je prvi podal prijavo je povedal tudi, da je bil zaradi travm zasvojen z alkoholom in drogami, zaradi alkoholizma pa je pozneje izgubil tudi možnost nadaljnjega študija bogoslovja. Po navedbah hrvaških medijev je bil z obtožbami že leta 2012 seznanjen tedanji požeški škof Antun Škvorčević. Izvedena je bila interna cerkvena preiskava, obstajali naj bi tudi pisni in digitalni dokazi, ki so podpirali navedbe domnevne žrtve, vendar po poročanju medijev ni sledilo nadaljnje ukrepanje. Duhovnik, ki ga nekdanji bogoslovec obtožuje zlorab, naj bi še vedno opravljal visoko cerkveno funkcijo in delal z mladimi.

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Po prejšnjem tednu se je oglasilo še več domnevnih žrtev zlorab duhovnika v zagrebškem semenišču: »Cerkev je vedela že od leta 2012«

Po obtožbah o dolgotrajnem spolnem zlorabljanju nekdanjega bogoslovca je na Hrvaškem te dni prijavo podalo še več domnevnih žrtev. Hrvaška škofovska konferenca dogajanja ni zanikala, primer pa že preiskujeta policija in državno tožilstvo.
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