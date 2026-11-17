Smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na psihiatrični kliniki Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, še naprej pretresa javnost. Oglašajo se tudi ljudje, ki trdijo, da so imeli z ustanovo prav tako izjemno boleče izkušnje. Med njimi je priljubljeni hrvaški vplivnež Marco Cuccurin, ki je na družbenih omrežjih objavil pretresljivo izpoved o smrti svoje mame Sanje. Ta se je na omenjeni kliniki zdravila pred petimi leti, umrla pa je po premestitvi na infekcijski oddelek. Vplivnež je prepričan, da družina nikoli ni dobila zadovoljivih pojasnil o tem, kaj se je z njo v resnici dogajalo.

»Ko je moja mama ležala v tej kliniki, sem bil star šele 20 let. Nisem bil pripravljen govoriti in nisem bil dovolj pogumen ter psihično stabilen, da bi lahko kaj takega povedal,« je pojasnil, zakaj je o izkušnji tako dolgo molčal. Kot pravi, sta ga takrat preplavljala jeza in bes, vendar ni imel moči, da bi se spopadel s sistemom. Njegova mama se je v ustanovi prvič zdravila leta 2020, leto pozneje pa je umrla. Prav obdobje pandemije covida-19 je po njegovem prepričanju omogočilo, da so številne okoliščine njenega zdravljenja ostale nerazjasnjene.

Smrt Kristiana Periša Psihiatrična bolnišnica Jankomir Zagreb FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

»Zadnja dva tedna mi je niso dali niti na telefon«

Cuccurin je povedal, da zaradi takratnih epidemioloških ukrepov mame ni mogel obiskovati, še posebej boleče pa je bilo, da je v zadnjih dveh tednih njenega življenja ni mogel niti slišati. »Zadnja dva tedna mi je niso niti dali na telefon, ker so rekli, da ni v stanju, da bi se mi oglasila,« je razkril. Po njegovih besedah je bila mama dneve privezana na bolniško posteljo, domnevno v nečloveških razmerah. Posebej pretresljiva je njegova pripoved o zadnjih treh dneh maminega življenja. Trinajstega avgusta 2021 naj bi iz bolnišnice sporočili, da jo želijo odpustiti v domačo oskrbo. O tem naj bi obvestili njegovega očeta, čeprav je bil, kot zatrjuje, prav Marco njen skrbnik in oseba, ki je redno komunicirala z zdravniki. Odločitvi o odpustu je nasprotoval, saj je menil, da mama še ni pripravljena na vrnitev domov.

Že naslednji dan, 14. avgusta, pa je sledil telefonski klic, ki ga ne bo nikoli pozabil. Zdravnica naj bi mu povedala, da ima mama 40 stopinj vročine in da jo morajo nujno premestiti na infekcijski oddelek. »Dan prej bi morala biti odpuščena domov. Ni mi bilo jasno, kako je mogoče, da je ženska prišla na zdravljenje zaradi psihičnih težav, nenadoma pa se je pojavilo tako hudo vnetje,« je povedal. Petnajstega avgusta je okoli sedme ure zjutraj izvedel, da je mama umrla. Cuccurin sumi, da je bilo njeno zdravstveno stanje resno že pred načrtovanim odpustom.

»Nemočno je klicala moje ime, oni pa so se ji smejali«

Po mamini smrti je želel izvedeti, kako je prišlo do okužbe, ki naj bi povzročila sepso. Kot trdi, mu je zdravnica vztrajno ponavljala, da je šlo za bolnišnično bakterijo, konkretnejšega pojasnila pa ni dobil. Dodatno ga je prizadela njena domnevna primerjava z lastno babico, ki je zaradi sepse umrla pri 95 letih. »Moja mama je bila takrat stara šele 50 let. Ne vem, kako si je nekdo sploh drznil tako govoriti z mano in o moji mami,« je dejal. Po njegovih besedah je družina pridobila obdukcijsko dokumentacijo, ki jo je dal pregledati tudi strokovnjaku za sodno medicino. Ta naj bi mu pojasnil, da je iz izvidov mogoče razbrati sepso kot vzrok smrti, ne pa tudi natančno ugotoviti, kako je do nje prišlo.

Razkril je še eno posebej bolečo podrobnost. Po smrti mame naj bi se mu oglasila ženska, ki je bila z njo nekaj dni hospitalizirana. »Spominja se, kako je mama nemočno klicala moje ime in kako so se ji smejali,« je povedal Cuccurin. Ko je dan po mamini smrti prišel po njene osebne stvari, ga je na hodniku pričakalo več zaposlenih, nihče pa ga ni pogledal v oči. Takrat ga, kot pravi, nihče ni vprašal niti po zaščitni maski ali testu na koronavirus, čeprav so bili prav epidemiološki ukrepi pred tem razlog, da mame ni smel obiskovati. »Vse smo pometli pod preprogo, ker iskreno nisem imel denarja za tožbe, nisem imel moči in, kar je najpomembneje, nisem bil zmožen, da bi karkoli naredil,« je priznal.

Po Kristianovi smrti preiskava zajela še štiri zaposlene

Družina 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, se je odzvala na napovedana spominska shoda v Zagrebu in Splitu. FOTO: Instagram/ facebook /delo Ui

Njegova izpoved je prišla v javnost v času, ko hrvaški preiskovalci ugotavljajo odgovornost za smrt Kristiana Josipa Periša. Kot smo že poročali, je 32-letni nekdanji atlet umrl po nasilnem telesnem omejevanju v bolniški sobi. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi ga zdravstveni tehniki med drugim pretepali in mu pritiskali blazino čez glavo. Njihovo ravnanje so posnele nadzorne kamere. Štirje zdravstveni tehniki so zaradi suma hudega umora posebej ranljive osebe že pristali v preiskovalnem priporu . V ponedeljek, 16. novembra, pa je policija prijela še štiri zaposlene, ki so bili navzoči ob dogajanju v sobi: zdravnico, dve medicinski sestri in zdravstvenega tehnika. Osumljeni so hudega umora v povezavi z opustitvijo dolžnega ravnanja.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je ob tem pojasnil, da je policija posnetek nadzornih kamer prejela šele 6. novembra, torej več kot dva tedna po Kristianovi smrti. Do 16. novembra policija prav tako še ni prejela končnega izvida o vzroku njegove smrti. Zdravstvena inšpekcija je medtem ugotovila nepravilnosti pri telesnem omejevanju pacienta in dokumentiranju postopkov, po razkritjih pa je odstopila tudi direktorica klinike Majda Grah. Odvetnik družine Periš Leon Zrnić je povedal, da je družina takšen razvoj dogodkov pričakovala. Opozoril je tudi na sume nevestnega zdravljenja in nepravilnega prikazovanja dogodkov v zdravstveni dokumentaciji.

Družina pripravlja shod: »Ne boste nas zadušili«

Družina pokojnega Kristiana je napovedala, da bo v soboto, 21. novembra, ob 18.30 na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu, v bližini vodnjaka Manduševac, pripravila spominsko zborovanje. Pod geslom »Ne boste nas zadušili« želijo opozoriti na potrebo po temeljiti preiskavi in sistemskih spremembah pri obravnavi psihiatričnih pacientov. Družina je predstavila tudi pet zahtev, med katerimi so preiskava ravnanja vseh navzočih zdravstvenih delavcev, spremembe pravil o uporabi prisilnih ukrepov in obvezen videonadzor takšnih postopkov. Javnost so povabili, naj na shod prinese bele blazine. Ob tem so poudarili, da gre za njihov uradni spominski dogodek, ki ga ne želijo povezovati s političnimi obračunavanji ali drugimi napovedanimi protesti.

Družina je napovedala shod. FOTO: Osebni Arhiv

Udeležbo je napovedal tudi Cuccurin, ki je razkril, da je že stopil v stik z odvetnikom in želi pomagati drugim, ki so imeli podobne izkušnje. »To, kar se je zgodilo moji mami, je strašno, in to, kar se je zgodilo Kristianu, je strašno. Verjamem, da je takšnih primerov veliko,« je dejal. »Zato ne obsojajte mene, ker nisem spregovoril prej, ampak tiste, ki so za to odgovorni. Obsojajte sistem,« je še sporočil.