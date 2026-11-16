Po smrti Kristiana prijeli še štiri: končno med njimi tudi zdravnica, ki jo je videti na posnetku iz sobe 11A

Zagrebška policija je v ponedeljek, 16. novembra, v preiskavi smrti 32-letnega Kristiana Josipa Periša na psihiatrični kliniki Sveti Ivan v Jankomiru prijela še tri ženske, stare 23, 27 in 33 let, ter 27-letnega moškega. Sumi jih umora posebej ranljive osebe z opustitvijo dolžnega ravnanja. Po poročanju Jutarnjega lista in Indexa so med prijetimi zdravnica, dve medicinski sestri in zdravstveni tehnik.

Policija se je v sporočilu sklicevala na določbo hrvaškega kazenskega zakonika, po kateri lahko oseba odgovarja za posledico, če bi jo bila dolžna preprečiti in je njeno neukrepanje po učinku in pomenu enakovredno storitvi kaznivega dejanja.

Smrt Kristiana Periša Psihiatrična bolnišnica Jankomir Zagreb FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

Njihove izjave so imeli že ob prvih prijetjih

Kot smo poročali v soboto, so preiskovalci že preverjali ravnanje zdravnice, ki je bila med posredovanjem v sobi s Perišem. Po poročanju hrvaških medijev so imeli policisti izjave navzočih že 6. novembra, ko so prijeli prve štiri zdravstvene tehnike. V ponedeljek prijete po navedbah hrvaških medijev čaka zaslišanje pri tožilstvu, ki bo nato odločilo, ali bo tudi zanje sodišču predlagalo pripor.

Periš, nekdanji atlet, je na kliniki umrl 21. oktobra. Štiri tehnike, ki so od 8. novembra v priporu, tožilstvo sumi, da so ga med telesnim omejevanjem s silo poškodovali in da je zaradi njihovega ravnanja kmalu zatem umrl. Na posnetku iz sobe 11A je po poročanju hrvaških medijev videti, kako so privezanemu pacientu pritiskali blazino na glavo.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v ponedeljek povedal, da je policija posnetek nadzornih kamer prejela 6. novembra, 16 dni po Periševi smrti. Do ministrove izjave policija še ni prejela izvida o vzroku smrti.

Po odstopu direktorice uvedli 24-urno varovanje

Direktorica klinike Majda Grah je po objavi posnetkov prejšnji teden odstopila. Zdravstvena inšpekcija je ugotovila nepravilnosti pri telesnem omejevanju pacienta in dokumentiranju postopka. Nadzor se nadaljuje. Vršilka dolžnosti direktorice Lidija Hrastić-Novak je v ponedeljek povedala, da na kliniki od petka deluje 24-urna varnostna služba in da sestavljajo ekipo za nujna posredovanja.