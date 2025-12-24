Po smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna so se pojavile prve podrobnosti. Kot je v izjavi sporočila norveška biatlonska zveza, je 27-letnik nosil masko za vadbo na visoki nadmorski višini, ko so ga v torek našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Lavazu v Italiji. Zveza je sporočila, da »okoliščine pridobitve in uporabe te maske trenutno niso znane«. V prihodnjih dneh bodo poskušali pridobiti dodatne informacije o tej zadevi, sporočilo navaja nemška tiskovna agencija dpa. Zveza je tudi sporočila, da bo obdukcija športnika opravljena v Italiji med božičnimi prazniki. Med italijansko policijo in družino je bil vzpostavljen stik.

»Policija in forenzični strokovnjaki bodo preiskali zaporedje dogodkov in vzrok smrti. Takoj ko bomo imeli dodatne informacije, bomo obvestili medije,« je še sporočila norveška zveza. Bakken je nekoč veljal za zelo obetavnega športnika. V svetovnem pokalu je debitiral marca 2022 in istega leta celo zmagal na tekmi svetovnega pokala. Vendar pa je kmalu moral začasno prekiniti kariero zaradi težav s srcem. Vrnil se je šele v sezoni 2024/25 v pokalu IBU, kjer je navdušil z več uvrstitvami na stopničke. To zimo se je Bakken vrnil tudi v ekipo svetovnega pokala in dosegel več rezultatov med prvo deseterico. Nazadnje je prejšnji petek v Annecyju v Franciji končal na petem mestu na zadnji sprinterski tekmi leta. Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.