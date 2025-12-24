  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOSIL MASKO ZA VADBO NA VISOKI NADMORSKI VIŠINI

Po smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna so se pojavile prve podrobnosti

To zimo se je Bakken vrnil tudi v ekipo svetovnega pokala in dosegel več rezultatov med prvo deseterico.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tvspored-service
Fotografija je simbolična. FOTO: Tvspored-service
STA, A. G.
 24. 12. 2025 | 18:13
 24. 12. 2025 | 18:13
A+A-

Po smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna so se pojavile prve podrobnosti. Kot je v izjavi sporočila norveška biatlonska zveza, je 27-letnik nosil masko za vadbo na visoki nadmorski višini, ko so ga v torek našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Lavazu v Italiji. Zveza je sporočila, da »okoliščine pridobitve in uporabe te maske trenutno niso znane«. V prihodnjih dneh bodo poskušali pridobiti dodatne informacije o tej zadevi, sporočilo navaja nemška tiskovna agencija dpa. Zveza je tudi sporočila, da bo obdukcija športnika opravljena v Italiji med božičnimi prazniki. Med italijansko policijo in družino je bil vzpostavljen stik.

»Policija in forenzični strokovnjaki bodo preiskali zaporedje dogodkov in vzrok smrti. Takoj ko bomo imeli dodatne informacije, bomo obvestili medije,« je še sporočila norveška zveza. Bakken je nekoč veljal za zelo obetavnega športnika. V svetovnem pokalu je debitiral marca 2022 in istega leta celo zmagal na tekmi svetovnega pokala. Vendar pa je kmalu moral začasno prekiniti kariero zaradi težav s srcem. Vrnil se je šele v sezoni 2024/25 v pokalu IBU, kjer je navdušil z več uvrstitvami na stopničke. To zimo se je Bakken vrnil tudi v ekipo svetovnega pokala in dosegel več rezultatov med prvo deseterico. Nazadnje je prejšnji petek v Annecyju v Franciji končal na petem mestu na zadnji sprinterski tekmi leta. Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.

Več iz teme

Sivert Guttorm BakknsmrtbiatlonecNorveška
ZADNJE NOVICE
18:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREGLED LETA

Najbolj brani članki leta 2025: zanimalo vas je, zakaj Barron Trump ne bo nikoli normalen in zakaj je tako visok

V rubriki tuji trači ste bralci spletnih Slovenskih novic radi prebirali vse v zvezi s prvo družino ZDA.
24. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
V RAZMISLEK

Od božičnih lučk do valentinovega razočaranja: zakaj so prazniki čas slabih zvez

Veliko je takšnih, ki v slabe zveze vstopajo od decembrskih praznikov do valentinovega.
24. 12. 2025 | 18:00
17:41
Bulvar  |  Domači trači
NOVA PARODIJA

Ste videli, v koga se je tokrat preobrazil mojster imitacije Klemen Slakonja? Gotovo vas bo spravil v smeh

Le kakšen projekt pripravlja tokrat?
24. 12. 2025 | 17:41
17:22
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Jožko Tomšič: Trg avtomobilov stabilen, slabše je s kombiji

Emil Frey Slovenija je tretji največji zastopnik avtomobilov; manjši delež, več prihodka.
Gašper Boncelj24. 12. 2025 | 17:22
17:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDA PROMETNA NESREČA

Šok na Savinjskem: kolesar umrl po trčenju z vlakom

Ogled kraja prometne nesreče še poteka.
24. 12. 2025 | 17:21
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LIMONE

Ob pravilnem shranjevanju svežino ohranijo dlje, da nam ne bi splesnele, uporabimo nekaj trikov

Limone pogosto uporabljamo, a včasih jih kupimo preveč.
Mateja Florjančič24. 12. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki