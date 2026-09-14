Po sojenju Lindsay Clancy izbruhnile teorije zarote, zdaj se je oglasil njen odvetnik (VIDEO)

Odvetnik Lindsay Clancy je spregovoril o teorijah zarote, ki so se na družbenih omrežjih pojavile v zvezi z njenim nekdanjim možem Patrickom. Po skoraj šestih tednih je bilo sojenje Lindsay Clancy uradno razglašeno za neuspešno, potem ko devet žensk in trije moški iz porote niso dosegli soglasne odločitve. Primer, ki je pritegnil izjemno veliko pozornosti po vsem svetu, se je osredotočal na smrt treh otrok Lindsay Clancy – petletne Core, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana – januarja 2023.

Na sojenju obramba Lindsay Clancy ni zanikala, da je odgovorna za smrt treh otrok, vendar je trdila, da za dejanje ne bi smela biti kazensko odgovorna, saj je trpela za poporodno psihozo in hudo duševno boleznijo. Kljub temu da njena lastna obramba ni izpodbijala dejstva, da je bila vpletena v smrti otrok, so se na družbenih omrežjih začele pojavljati divje teorije, ki so njihovega očeta Patricka obtoževale vpletenosti. Po objavi informacije, da je bilo sojenje razglašeno za neuspešno, je odvetnik Lindsay Clancy Kevin Reddington povedal, da njegova klientka ve za teorije, ki se širijo po spletu. »Ve in povsem očitno je, da so se spravili na Patricka ter njegovo življenje spremenili v nočno moro, ki si je ne zasluži. Pika. Konec razprave,« je za NBC News povedal Reddington. Patrick je bil eden prvih prič na sojenju. Svojo nekdanjo ženo je opisal kot »zelo predano« mamo njunih treh otrok.

Odvetnik Kevin Reddington FOTO: Maria Alejandra Cardona Reuters

Odvetnik pozval k ustavitvi teorij zarote

Reddington je v pogovoru za CBS News povedal, da se je Lindsay Clancy med sojenjem zdelo »naravnost grozno«, skozi kaj vse je moral Patrick. Ljudi je pozval, naj »nehajo s špekulacijami in grozljivimi teorijami zarote«. »Grozljivo je, skozi kaj gre ta človek, in ima pravico nadaljevati svoje življenje,« je dejal.

Reddingtonove izjave o teorijah zarote so prišle le nekaj dni po tem, ko je Patrickov odvetnik Howard Cooper dejal, da bo proti tistim, ki širijo laži, sprožil pravne postopke. »V zadnjih mesecih so bili Patrick Clancy in njegova družina izpostavljeni neusmiljeni, vse bolj intenzivni in uničujoči kampanji blatenja,« je dejal Cooper.

Bivši mož Lindsay Clancy Patrick Clancy FOTO: Brian Snyder Reuters

»To kampanjo dezinformacij so začeli in širili manj znane javne osebnosti, tako imenovani vplivneži in odkrito izraženi teoretiki zarot, ki si očitno želijo z objavljanjem trditev, za katere vedo, da so popolnoma neresnične, povečati število svojih sledilcev na družbenih omrežjih in morebitni zaslužek. Med temi trditvami so tudi očitki, da je bil Patrick kakor koli vpleten v smrt svojih majhnih otrok, pa tudi druge skrajno žaljive in škodljive trditve. Ta kampanja, ki jo zdaj še dodatno podžiga nenasitno medijsko poročanje, je dosegla vrelišče ter povzročila resnične grožnje njegovemu ugledu, preživetju in življenju,« je dodal.

Cooper je nato dejal, da Patrick »ni imel druge izbire, kot da se odzove na to situacijo – z jasnim ciljem ustaviti škodljivo ravnanje, zagotoviti odgovornost za laži, ki koristijo njihovim povzročiteljem, ter se lahko znova osredotočiti na tisto, kar je pomembno: ohranjanje spomina na Coro, Dawsona in Callana Clancyja ter podporo drugim ženskam, ki se soočajo z duševnimi stiskami v obdobju nosečnosti in po porodu«.

»Dovolj je«

»Dovolj je – širjenje očitnih in neutemeljenih laži se mora končati,« je nadaljeval. »Odgovorni bi morali razumeti, da bodo sledile posledice in da bodo uporabljeni vsi ustrezni ukrepi za zagotovitev njihove odgovornosti, tudi pravna sredstva. O tem so bile obveščene pristojne oblasti,« je zaključil, poroča LADbible.