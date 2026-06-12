Po sojenju staršem Koste K. spregovorila starša ubitih deklic: »Njuna hladnokrvnost je neverjetna« (VIDEO)

Več kot tri leta po strelskem napadu na osnovni šoli v Beogradu, v katerem je takrat 13-letni Kosta Kecmanović ubil devet učencev in šolskega varnostnika, družine žrtev še vedno iščejo odgovore in pravico. Po prvem javnem naroku v ponovljenem postopku sta za Blic TV spregovorila tudi Ninela Radičević in Anđelko Stevanović, starša ubitih deklic.

Postopek, ki ga srbska javnost spremlja z veliko pozornostjo, se osredotoča na odgovornost staršev mladoletnega storilca, Vladimirja in Miljane Kecmanović. Čeprav Kosta zaradi starosti ob storitvi kaznivega dejanja ni kazensko odgovoren, številna vprašanja ostajajo usmerjena v družinske okoliščine, vzgojo in dostop do orožja. Ninela je po obravnavi dejala, da jo še vedno preseneča vedenje staršev dečka, ki je zagrešil enega najhujših zločinov v sodobni zgodovini Srbije. »Zelo nenavadno se mi zdi njuno vedenje. Ta mirnost, ta hladnokrvnost ... iskreno, vse skupaj v meni vzbuja občutek, kot da imata neko posebno zaščito. Težko razumem, kako se lahko nekdo vede na tak način ob vsem, kar se je zgodilo,« je povedala.

Sojenje. FOTO: Borna Jaksic, Pixsell

Na psihiatriji naj mi se počutil bolje kot doma

Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je bil narok odprt za javnost. Po njenem mnenju je pomembno, da so bile okoliščine primera predstavljene širši javnosti in da so bili argumenti tožilstva podrobno predstavljeni. »Pomembno je, da je javnost lahko slišala, kaj se je dogajalo. Tožilstvo je podrobno predstavilo svoje ugotovitve in storilo vse, kar je bilo v njegovi pristojnosti,« je dejala. Opozorila je, da družine žrtev vsak dan živijo s posledicami tragedije, zato si prizadevajo, da dogodek ne bi utonil v pozabo. »Poskušamo opominjati družbo na to tragedijo in govoriti o pomenu spomina na 3. maj,« je dejala. Posebej je izpostavila tudi eno od informacij, ki je odmevala med sodnim postopkom. Kosta Kecmanović je izjavil, da se v psihiatrični ustanovi, kjer je nameščen po napadu, počuti bolje kot doma. »Že samo ta izjava veliko pove o odnosih v družini in o tem, kako je otrok doživljal svoje domače okolje,« je ocenila.

Družine žrtev tudi po več kot treh letih poudarjajo, da njihovo prizadevanje ni usmerjeno zgolj v ugotavljanje pravne odgovornosti, temveč tudi v širšo družbeno razpravo o preprečevanju nasilja med mladimi. Prepričani so, da je o tragediji treba govoriti tudi zato, da bi se podobni dogodki v prihodnosti preprečili. Sodnih postopkov, povezanih z enim najhujših zločinov v sodobni srbski zgodovini, sicer še ni konec, svojci žrtev pa medtem vztrajajo, da spomin na deset nedolžnih življenj ne sme zbledeti. Starša Koste Kecmanovića sta bila konec leta 2024 na prvi stopnji obsojena na zaporno kazen, vendar je pritožbeno sodišče del sodbe pozneje razveljavilo in odredilo ponovno sojenje, ki še ni pravnomočno zaključeno.

Sojenje. FOTO: Borna Jaksic, Pixsell

PREBERITE TUDI: Na sojenju staršem Koste K. razkrita nove sporočila: »J**i se, sine«