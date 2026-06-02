Po štajerski avtocesti vozil v napačno smer in umrl: poslavljajo se od 29-letnika

Pisali smo o hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri sta v nedeljo ponoči ugasnili dve življenji. Nesrečo je povzročil Povzročil jo je 29-letni voznik, ki je vozil v napačni smeri vožnje. Kot pišejo tuji mediji, je umrl Malik F. iz Bosne in Hercegovine.

Mariborski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 00.30. Ugotovili so, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila, državljan BiH-a, vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje.

Trčil je v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju nesreče umrla državljan BiH-a, ki je sicer bival na Štajerskem, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik se je lažje poškodoval.

Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Avtocesta je bila zaprta do 5. ure zjutraj.

Na kraj nesreče so takoj odhiteli mariborski poklicni gasilci. Zavarovali so območje, iz zveriženih vozil reševali poškodovane in pomagali drugim službam na terenu.

Družina in prijatelji se poslavljajo

Vest o Malikovi smrti je pretresla njegovo družino, prijatelje in znance. Na družbenih omrežjih se že vrstijo poslovilna sporočila in izrazi sožalja.

Pristojni organi bodo več informacij o vzrokih in okoliščinah hude nesreče podali po koncu preiskave.