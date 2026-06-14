Po tragediji na Dravi se je oglasila osnovna šola: Z žalostjo smo prejeli novico o tragičnem odhodu našega dragega učenca 7. c-razreda

Iskalna akcija za pogrešanim 14-letnikom v Medžimurju se je v soboto popoldne končala tragično. Potapljači so v reki Dravi, med krajema Pušćine in Gornji Hrašćan, našli truplo otroka. Po podatkih policije gre za 14-letnika iz naselja Parag blizu Nedelišća. Deček se je s prijatelji kopal v rokavu Drave, ko se je v nekem trenutku oddaljil od skupine in izginil. Ko ga vrstniki niso uspeli najti ali priklicati, so obvestili reševalne službe, ki so takoj sprožile obsežno iskalno akcijo. Domačini ob tem opozarjajo, da gre sicer za priljubljeno kopališče, vendar je bil vodostaj reke zaradi obilnega deževja v zadnjih dneh povišan, voda pa je še vedno izjemno mrzla.

Po potrditvi tragične novice so se od fanta z ganljivo objavo poslovili tudi na Osnovni šoli dr. Ivana Novaka Macineca, ki jo je obiskoval. Iz šole so sporočili: »Z veliko žalostjo in nejevero smo prejeli novico o tragičnem odhodu našega dragega učenca 7. c-razreda. Celotna šolska skupnost, učenci, učitelji in zaposleni OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, je globoko potresena ob tej prezgodnji izgubi. V našem spominu bo ostal kot vsem ljub učenec, vesel prijatelj in prizadeven član naše šole.«

V zapisu, pod katerega so se podpisali ravnateljica in zaposleni, so izrekli sožalje fantovi družini, sorodnikom in prijateljem: »V teh najtežjih trenutkih družini, sorodnikom in prijateljem izrekamo naše najgloblje in najiskrenejše sožalje. Počivaj v miru.«