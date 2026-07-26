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Po tragediji na Elbrusu znane nove podrobnosti, vseh pet žrtev iz istega mesta (VIDEO)

Vseh pet umrlih planincev prihaja iz Zenice v Bosni in Hercegovini. Po nenadnem poslabšanju vremena sta se rešila le dva člana odprave.
FOTO: Thinkstock
FOTO: Thinkstock
A. G.
 26. 7. 2026 | 12:15
 26. 7. 2026 | 12:15
2:22
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Vzpon na Elbrus, mogočni vrh v gorovju Kavkaz, se je za bosansko-hercegovsko odpravo končal s tragedijo. Pet planincev iz Zenice v Bosni in Hercegovini je med zahtevnim vzponom izgubilo življenje, preživela pa sta le dva člana odprave. Tragična novica je pretresla planinsko in reševalno skupnost v Bosni in Hercegovini. Kot je za tiskovno agencijo Fena potrdil načelnik Gorske reševalne službe Zenica Kenan Hrustanović, so bili vsi umrli planinci iz Zenice.

Po besedah Hrustanovića sta bila med umrlimi dva člana Gorske reševalne službe Zenica, trije pa člani Planinskega društva Vedro. »Lahko vam le potrdim, da so vsi umrli iz Zenice – dva člana GRS Zenica in trije člani Planinskega društva Vedro,« je povedal Hrustanović.

Dodal je, da bi bil, če si ne bi poškodoval kolena, tudi sam najverjetneje del te odprave.

Iz odprave sta se rešila le Haris Adilović in Kemal Vidimlić. Hrustanović je povedal, da je tragično novico prejel že včeraj, vendar imen umrlih za zdaj ne more razkriti.

Nenadna sprememba vremena usodna za odpravo

Po poročanju ruskih medijev se je na območju Elbrusa vreme nenadoma močno poslabšalo. V zahtevnih razmerah je dvema osebama postalo slabo, medtem ko so za štirimi planinci sprožili iskalno akcijo. Gorski svet Elbrusa je znan po hitrih vremenskih spremembah, nizkih temperaturah in zahtevnih razmerah, ki lahko tudi izkušene planince hitro spravijo v nevaren položaj.

Okoliščine tragedije pristojne službe še ugotavljajo, prve informacije pa kažejo, da je bila nenadna vremenska sprememba eden ključnih dejavnikov.

V stiku z ministrstvom za zunanje zadeve

Načelnik GRS Zenica je po prejemu tragične novice v stalnem stiku z ministrstvom za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine. Pristojne službe zdaj pomagajo pri nadaljnjih postopkih, svojci, prijatelji in člani planinske skupnosti pa se poslavljajo od petih planincev, ki so življenje izgubili med vzponom na Elbrus, poroča Avaz.ba.

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