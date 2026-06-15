Po tragediji, v kateri je umrlo 41 ljudi, razkrili šokantna sporočila: »Če zažgejo peno, bo lokal zgorel«

Preiskava smrtonosnega požara, ki je na silvestrovo v baru Le Constellation v švicarski Crans Montani zahteval 41 življenj, 115 pa je bilo poškodovanih, se še naprej osredotoča na ognjene fontane, nameščene na steklenicah šampanjca. Te naj bi po dosedanjih ugotovitvah zanetile zelo vnetljivo izolacijsko peno na stropu lokala.

Med preiskavo so prišla na dan glasovna sporočila lastnice bara Jessice Moretti, ki je zaposlenim na začetku decembra lani, 25 dni pred grozljivo nesrečo, jasno sporočila, da so ognjene fontane nevarne; naročila da jih je 900, a da jih je treba prevzeti v Franciji, saj zaradi eksplozivnosti niso primerne za pošiljanje v Švico. Jasno je torej bilo, da bi v lokalu lahko zagorelo, a kljub temu pristojni danes zatrjujejo, da nevarnosti tako katastrofalnih razsežnosti niso mogli predvideti. Morettijeva je državnemu tožilstvu v Valaisu zatrdila, da je naročila prskalice, da jih je prevzela v Franciji, pa se menda ne spomni – takšne posle naj bi običajno opravljal njen mož Jacques, a tudi ta vztraja, da izdelkov ni pripeljal v Švico.

Vztrajata, da je v baru vse potekalo po pravilih. FOTO: X

Dobro je vedela

Morettijevo bremeni še eno glasovno sporočilo, in sicer iz leta 2019, ki nesporno potrjuje njeno zavedanje o nevarnosti ognjenih fontan: »Če želite ognjene fontane, bodite zelo previdni in jih držite, dokler ne ugasnejo. Kajti če kaj pade na kavč ali na tla oziroma jih držite previsoko in zažgejo peno, bo Constellation zgorel.«

Duhove buri tudi zasilni izhod, še navajajo preiskovalci. Med požarom naj bi ga namreč blokiral barski stol, zaradi česar so gostje lahko bežali le po ozkem stopnišču, a te navedbe zakonca označujeta za absurdne. V preiskavi so se pojavili tudi starejši napotki zaposlenim glede stanja izhoda v sili, vendar lastnika bara, ki sta osumljena povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti, zanikata, da bi kadar koli naročila njegovo namerno blokiranje.

Po navedbah tujih medijev se je v lokalu že pred tragedijo, leta 2024, zgodila manjša požarna nezgoda, ko se je vnela stropna pena, ogenj pa so takrat hitro pogasili. Poleg tega požarnovarnostni pregled bara menda ni bil opravljen vse od leta 2019, se je izkazalo, zaradi česar preiskovalci ugotavljajo tudi morebitno odgovornost lokalnih oblasti.