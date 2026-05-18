Po tragediji, v kateri je življenje izgubil 19-letnik, krajani v šoku: Naslednji teden bi imel maturantski ples, obleko je že kupil

Pisali smo o tragičnem zločinu, ki je pretresel ne le Dalmacije, ampak celotno regijo, v njem pa je življenje izgubil komaj 19-letni dijak, pred katerim je bilo še vse življenje. Še posebej so v šoku prebivalci Drniša, kjer se je tragedija zgodila, župan Tomislav Dželalija je v ponedeljek dejal, da sta za občani dve neprespani noči, v torek pa bodo razglasili dan žalovanja, takrat bo tudi pogreb preminulega mladeniča, piše Slobodna Dalmacija. »Neprijeten občutek je, da se je v mestu zgodil umor, saj je Drniš mirno mesto, kjer niti najstarejši prebivalci česa takšnega ne pomnijo,« je dejal Dželalija in dodal, da je še posebej šokantno, da je bil ubit mladenič, ki je bil tik pred tem, da začne zares živeti svoje življenje.

»Ubit je bil mladenič, čigar življenje se je šele začelo, in 29. maja naj bi imel maturantski ples, obleko, je že kupil. Težko mi je govoriti o tem,« je dejal župan Drniša, ki je za lokalne medije še povedal, da se je v ponedeljek zjutraj odpravil v mesto in ga našel popolnoma praznega, nikogar ni bilo na ulici, nikogar na običajno živahni tržnici. Drniš se mora začeti vračati v normalno življenje, a bodo otroci v šolah potrebovali psihološko pomoč, je dodal župan. »Skupnosti moramo pomagati, vsi v mestu so v šoku, to ni preprosta situacija,« poudarja Dželalija. Od 19-letnega dijaka se bodo poslovili v torek na pokopališču Sveti Ivan v Drnišu, pred zadnjim slovesom pa bo komemoracija na Gimnaziji Ivana Meštrovića, ki jo je obiskoval umorjeni maturant. Ravnatelj šoleje dejal, da je bil pokojni vzoren učenec in dober športnik ter da je tragedija pretresla celotno skupnost.

Kristijana Aleksića, ki je v soboto ob 23.05 ustrelil in ubil 19-letnika, ki mu je prišel dostaviti pico, je policija po celodnevnem iskanju, med katerim so uporabili tudi službene pse, drone in policijski helikopter, sinoči aretirala.