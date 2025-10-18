Po tragediji v Srbiji krajani pokazali, da imajo res veliko srce (FOTO)

Pisali smo o hudi nesreči, ki se je zgodila v petek popoldan v Srbiji. Tam je v bližini Sremske Mitrovice s ceste zapeljal avtobus in končal na strehi v jarku, pri čemer so umrli trije ljudje, 80 pa je bilo ranjenih. V bolnišnici v Sremski Mitrovici so sprejeli 39 ranjencev, enega od njih, ki je v nesreči utrpel najhujše poškodbe, so pozneje prepeljali v bolnišnico v Beograd.

Iz bolnišnice v Sremski Mitrovici so medtem danes sporočili, da na oddelku intenzivne nege še vedno ostaja sedem ranjencev, a je stanje vseh stabilno. Še 13 pacientov, ki so jih v noči na soboto operirali, je pripravljenih na odpust. Že v petek so mestne oblasti sicer ponedeljek razglasile za dan žalovanja, občina bo družinam tragično preminulih pomagala tudi finančno, in sicer bodo vsaki izplačali slabih 2000 evrov.

Čeprav gre za žalostno zgodbo, pa je tragedija predvsem zaposlene v bolnišnici v Sremski Mitrovici tudi globoko ganila. Ko se je namreč razvedelo, kaj se je zgodilo, se je pred bolnišnico namreč nabrala dolga vrsta ljudi, vsi so prišli, da bi za ponesrečence darovali kri.

»Ko smo izvedeli za nesrečo, smo pozvali krajane in krvodajalce, naj se oglasijo pri nas, saj je obstajala velika verjetnost, da bomo potrebovali kri. In ni minila ena ura, ko se je na poziv odzvalo okrog 90 ljudi, ki so želeli pomagati. Bilo je res neverjetno in vsem se iz srca zahvaljujemo,« je za srbske medije dejala predstavnica Rdečega križa Tatjana Jovančević.