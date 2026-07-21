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ITALIJA

Po tragični smrti 42-letnika izbruhnil kaos: Oglasil se je sam državni vrh

Policista sta ga skušala pomiriti, nato pa sta uporabila solzivec in ga držala na tleh.
Protestnik drži portret Abderrahima Fakirja. FOTO: Michele Lapini Reuters

Protestnik drži portret Abderrahima Fakirja. FOTO: Michele Lapini Reuters

Protestniki med demonstracijo po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters

Protestniki med demonstracijo po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Michele Lapini Reuters

Demonstracije po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters

Demonstracije po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters

Protestnik drži portret Abderrahima Fakirja. FOTO: Michele Lapini Reuters
Protestniki med demonstracijo po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters
FOTO: Michele Lapini Reuters
Demonstracije po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters
STA, N. P.
 21. 7. 2026 | 21:11
 21. 7. 2026 | 21:11
3:28
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V spopadih policije in protestnikov, ki so se v ponedeljek zvečer v Bologni na severu Italije zbrali na protestih proti policijskemu nasilju, je bilo poškodovanih 64 policistov, je danes sporočilo tožilstvo. Protesti so izbruhnili potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. V univerzitetnem mestu se je v ponedeljek zvečer zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali »pravico za Abderrahima Fakirja«. Protest je minil mirno, nato pa se je od njega ločila manjša skupina protestnikov, ki se je spopadla s policijo. Po navedbah tožilstva je bilo pri tem poškodovanih 64 policistov. Reševalne službe so ponoči poročale, da je bilo poškodovanih enajst ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes razmere v Bologni obsodila kot nesprejemljive. Izpostavila je, da je nujno potrebno preiskati resnico o nedeljskem incidentu, da pa »nič ne more upravičiti nasilja nad organi pregona«. »Tisti, ki so se odločili, da bodo ta incident izkoristili kot izgovor za požige po mestu, napade na policiste in širjenje nasilja (...), niso iskali resnice. Iskali so spopad,« je poudarila.

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Protestniki metali eksploziv na policijske postaje, začelo se je, ko je v javnost prišel ta posnetek (FOTO in VIDEO)

Incident se je zgodil, ko je iz bolonjske delavske četrti Pilastro policijo v nedeljo zjutraj poklical sosed zaradi Fakirjevega nepredvidljivega in nasilnega vedenja. Med drugim je brcal garažna vrata. Policista sta ga skušala pomiriti, nato pa sta uporabila solzivec in ga držala na tleh, medtem ko sta mu poskušala nadeti lisice. Poklicala sta reševalce. Na videoposnetku, ki kroži v italijanskih medijih, je videti dva policista, ki sedita na Fakirju, ki leži z obrazom navzdol in ju večkrat prosi, naj prenehata in kliče na pomoč. Tretja oseba, ki ni policist, mu drži noge, medtem ko reševalci čakajo v pripravljenosti. Približno dve minuti po začetku posnetka se Fakir, ki naj bi imel težave s srcem in astmo, neha upirati. Policista mu nato zavežeta zapestja in gležnje, ko pa eden od njiju opazi, da se Fakir več ne premika, ga dvakrat udari po licih. Ko k njemu pristopi reševalec, je jasno, da Fakir ni več pri zavesti. Zdravnik je nato ugotovil, da je mrtev, poroča britanski BBC.

Demonstracije po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters
Demonstracije po smrti Abderrahima Fakirja v Bologni v Italiji, 20. julija 2026. FOTO: Michele Lapini Reuters

Tožilstvo v Bologni je proti policistom in reševalcem v ponedeljek uvedlo preiskavo zaradi nenamernega uboja. V okviru preiskave je od policistov zahtevalo posnetke njihovih prenosnih kamer. Truplo pokojnega pa bo podvrženo obdukciji, da bi preiskovalci ugotovili vzrok smrti. Več očividcev je za italijanske medije povedalo, da je bilo videti, da je bil Fakir v stiski, vendar ni nikogar ogrožal in očitno ni bil oborožen. Zagovorniki človekovih pravic in opozicijske stranke so zahtevali takojšnje odgovore v zvezi s smrtjo 42-letnega Fakirja, ki je v Italiji živel od petega leta starosti in je vodil majhno podjetje za selitve in čiščenje.

Primer je v Italiji vzbudil veliko pozornosti zaradi obtožb o prekomerni uporabi sile s strani policije. Notranje ministrstvo je obljubilo »popolno preglednost« preiskave.

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