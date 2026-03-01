  • Delo d.o.o.
Po treh dneh so pogrešano Maro našli v reki Muri

Iz reke Mure na območju Petišovcev so v soboto potegnili truplo, gre za pogrešano osebo iz Murskega Središča.
Hrvaški gasilci so preiskali Muro. FOTO: Foto: Gasilci Međimurja
Hrvaški gasilci so preiskali Muro. FOTO: Foto: Gasilci Međimurja
O. B.
 1. 3. 2026 | 14:05
 1. 3. 2026 | 16:13
Na skrajnjem severovzhodu države, na območju Petišovcev, kjer je reka Mura meja med sosednjima državama, Slovenijo in Hrvaško, je v soboto, zadnji dan februarja, okoli 15. ure najdeno truplo ženske osebe. S tem je zaključena iskalna akcija za pogrešano 66-letno Maro Jurić iz Peklenice v medžimurski občini Mursko Središće, ki je bila pogrešana od četrtek, 26. februarja Tri dni so jo tako iskali hrvaška policija, hrvaška Gorska reševalna služba ter na zadnje še domači gasilci, in tudi slovenski policisti. V soboto popoldan, bilo je okoli 15. ure, je mimoidoči med sprehodom ob reki Muri pri naselju Petišovci v vodi opazil omenjeno truplo ženske osebe, kot so zvečer sporočili iz Policijske uprave međimurske v Čakovcu. O najdbi je občan takoj obvestil hrvaško policijo, informacija pa je bila nemudoma posredovana tudi slovenskim varnostnim organom, saj je truplo najdeno na slovenski strani reke Mure.

Slovenski policisti so na kraju opravili ogled in ugotovili, da gre za žensko Maro Jurić, za katero je bilo razpisano iskanje od 26. februarja. Truplo so prepeljali v Mursko Soboto, kjer bo v bolnišnici v Rakičanu opravljena obdukcija. Truplo so iz vode potegnili gasilci iz Murskega Središča, saj gre uradno za hrvaški teritorij, a na slovenski strani reke. Po doslej zbranih informacijah ni znakov, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja.

Spomnimo, da so policisti Policijske uprave Međimurske v sodelovanju s pripadniki hrvaške Gorske reševalne službe, gasilci ter v sodelovanju s slovensko policijo v minulih dneh intenzivno iskali pogrešano osebo. V iskalni akciji so uporabili vse razpoložljive človeške in tehnične vire, vključno z brezpilotnimi letalniki – droni, pri preiskovanju terena pa so sodelovali tudi iskalni in službeni psi. »Zahvaljujemo se vsem občanom in reševalnim službam za njihov trud pri iskanju pogrešane osebe,« so še sporočili iz Policijske uprave Međimurske.

