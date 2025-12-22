Po umoru se je Patrik vrnil v Stefanijino stanovanje

V petkovem dopoldnevu se je pred sicer nevpadljivo stolpnico v Gradcu trlo policistov ter drugih uradnih oseb, ki so skušali rekonstruirati dogodke izpred meseca dni, ko je v nedeljskem jutru 31-letni Slovenec Patrik Meglič prišel v stanovanje svojega bivšega dekleta, graške vplivnice Stefanie Pieper, in ji vzel življenje. V petek se je Meglič olisičen vrnil na prizorišče, da bi sodeloval v rekonstrukciji dogodkov, ki so ga pripeljali v graški pripor.

Pri njej je šlo za ljubezen na prvi pogled, pri njem pa na drugi.

Imeli so tudi lutko in golfa

Skoraj dve uri in pol je pred preiskovalnim sodnikom, državnim odvetnikom ter drugimi preiskovalci opisoval, kaj vse naj bi se dogajalo usodne nedelje. Avstrijski kronisti niso spregledali, da so v stanovanje pokojnice odnesli tudi lutko, ki so jo najverjetneje uporabljali med poskusom razjasnitve Megličevih dejanj po smrti Stefanie, s katero sta bila v razmerju od leta 2019.

On je bil takrat natakar v prestižnem graškem lokalu, ona je pela, tam sta se spoznala, so pred nekaj dnevi začetek razmerja med Slovencem in Avstrijko povzeli v Kronen Zeitungu: »Pri njej je šlo za ljubezen na prvi pogled, pri njem pa na drugi,« naj bi novinarjem povedali znanci para. Patrik naj bi se kmalu vselil k Steffi, sprva naj bi delovala skrajno srečno. V naslednjih letih naj bi bila zveza stabilna, nato je začelo prihajati do prekinitev zveze in vnovičnih začetkov. Zadnji razhod naj bi se pripetil le nekaj dni pred nedeljo, v kateri je umrla vplivnica.

Naša policija je več dni zaman iskala truplo, preden je Meglič povedal, kje ga je skril. FOTO: Policija

Kronen Zeitung je razkril tudi, da naj bi Meglič kovček s truplom svoje bivše partnerice premaknil več kot enkrat: sprva naj bi ga zakopal na vrtu svoje babice, nato naj bi ga sprva skril pod listjem in vejevjem. Med nedeljo in ponedeljkom naj bi kovček vedno znova premikal, dokler ga ni zakopal v bližini pokopališča, kjer naj bi pred poldrugim desetletjem pokopali Patrikovega očeta. Takrat naj bi se Patrik nehal šolati v gimnaziji in skušal rešiti družinsko podjetje, a mu ni uspelo.

Na rekonstrukciji je bil opažen tudi istovrsten golf, v katerem je Meglič prepeljal truplo v Slovenijo, preden ga je zažgal. Preiskava se nadaljuje.