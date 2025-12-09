Po včerajšnjem potresu: več deset ranjenih, ogrožena tudi infraskturktura jedrskih elektrarn (VIDEO)

Po močnem potresu, ki je v ponedeljek stresel sever Japonske, oblasti danes poročajo o najmanj 30 ranjenih. Potres z magnitudo 7,5 je sprožil opozorilo pred cunamijem, ki so ga kasneje sicer preklicali, vendar so valovi vseeno dosegli višino do enega metra. Zaradi nevarnosti so oblasti prebivalcem na širšem območju priporočile evakuacijo. Po poročilih tujih tiskovnih agencij je moralo svoje domove zapustiti več deset tisoč ljudi.

Motnje so zaznali tudi v prometu, saj so ponekod začasno ustavili železniške povezave. Brez elektrike je ostalo okoli 2700 gospodinjstev. Japonska vlada je že vzpostavila krizni štab in spremlja razmere.

Meteorologi opozarjajo, da lahko v prihodnjih dneh sledijo novi, tudi močnejši potresi, zato prebivalce pozivajo k previdnosti - najhujši strah, ki se trenutno širi med ljudmi pa je, ali so ostale nedotaknjene vse jedrske elektrarne.