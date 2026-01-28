Po več kot dveh letih iskanja v Tasmaniji našli posmrtne ostanke pogrešane 31-letnice

V bližini odročnega območja v Tasmaniji, kjer je pred več kot dvema letoma izginila 31-letna belgijska planinka Celine Cremer, so našli človeške posmrtne ostanke. Policija je sporočila, da je eden od pohodnikov v sredo med iskanjem Cremerjeve naletel na ostanke. Nazadnje so jo videli 17. junija 2023 na območju slapov Philosopher Falls, nedaleč od gore Cradle. O najdbi so obvestili njeno družino v Belgiji, poroča The Guardian.

Policija: družino smo obvestili

Inšpektor Andrew Hanson je v sredo potrdil, da so družino pogrešane obvestili o odkritju. »Čeprav forenzična preiskava še ni zaključena, je patolog pregledal posnetke in potrdil, da gre za človeške ostanke,« je dejal. »Prostovoljec je takoj po najdbi kontaktiral policijo, policisti z zahodnega območja pa so skupaj s specializiranim forenzičnim osebjem na kraju dogodka.«

Dolgotrajno iskanje

Izginotje Celine Cremer je njena družina prijavila 26. junija 2023, skoraj deset dni po tem, ko so jo nazadnje videli, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. V iskanju so sodelovali policija, državna služba za nujne primere, specializirane ekipe za reševanje na brzicah, droni in helikopterji.

Domnevajo, da je Cremerjeva odšla na sprehod, njen avtomobil pa so našli na parkirišču pri slapovih dan po prijavi izginotja.

Uradno iskanje so 10. julija 2023 prekinili, potem ko so strokovnjaki ocenili, da v težkih vremenskih razmerah ne bi mogla preživeti. Policija je kasneje na podlagi novih informacij o aktivnosti njenega mobilnega telefona na območje poslala psa, izurjenega za iskanje človeških ostankov, vendar ta preiskava ni dala rezultatov.

Decembra 2025 so v zasebni organizaciji začeli novo iskanje, člani te skupine pa so na območju Philosopher Fallsa našli mobilni telefon pogrešane Belgijke.

Čaka se uradna potrditev identitete

Inšpektor Hanson je poudaril, da je to odkritje pretresljiva novica za družino in prijatelje pogrešane ženske. »Čeprav vsi vpleteni upajo, da bo to pomagalo pri iskanju odgovorov, je potrebna uradna forenzična analiza, preden bomo lahko ugotovili, ali ostanki pripadajo Celine,« je povedal.

»Oseba, ki je našla te ostanke, je že dlje časa predana iskanju Celine, njena vztrajna prizadevanja in prizadevanja drugih prostovoljskih skupin pa odražajo močno podporo skupnosti temu primeru,« je sklenil Hanson.