Po več tednih iskanja našli truplo znanega 23-letnega tiktokerja

V hrvaški prestolnici so po več tednih iskanja našli truplo poljskega spletnega vplivneža Nikodema Czyżewskega, ki je širši javnosti znan pod umetniškim imenom Lil Narcyz. Triindvajsetletnik, ki je bil na Poljskem izjemno priljubljen, je bil pogrešan od začetka aprila, iskalna akcija pa se je tragično zaključila v najetem stanovanju v središču Zagreba. Zagrebška policija je potrdila, da je lastnik stanovanja na Ilici v soboto, 2. maja, okoli 18.30 naletel na truplo mladeniča in nemudoma poklical pristojne službe. Po prvih ugotovitvah na telesu ni bilo sledov, ki bi kazali na morebitno kaznivo dejanje oziroma nasilno smrt. Truplo so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, v petek, 8. maja, pa se je začela organizacija prevoza pokojnika nazaj na Poljsko.

Lil Narcyz je bil s svojo družino nazadnje v stiku 8. aprila. Policija v poljskih Gliwicah, ki je vodila iskalno akcijo, je sporočila, da so preverili vsako informacijo in sled, a so iskanje zaključili po uradnem obvestilu iz Zagreba. Čeprav je na svojem YouTube kanalu zbral več kot 450.000 naročnikov, se je v zadnjih letih s te platforme umaknil; njegov zadnji videoposnetek je bil objavljen novembra 2021. Kljub temu so se pod njegovimi objavami zvrstili številni komentarji pretresenih oboževalcev, ki družini izrekajo sožalje in izražajo žalost ob izgubi.

Njegovo spletno udejstvovanje se je v zadnjem obdobju preselilo na TikTok, kjer je pod imenom »zarcyz« objavljal precej drugačne vsebine kot v preteklosti. Na tem družbenem omrežju se je pogosto snemal prav na zagrebških ulicah, kjer se je pojavljal v izzivalnih oblačilih. Čeprav na Instagramu, kjer mu je sledilo skoraj 13.000 ljudi, ni bil več aktiven, je njegova smrt močno odjeknila v poljski spletni skupnosti. Vzrok smrti uradno še ni potrjen.