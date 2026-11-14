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NA AVTOCESTI

Po zasneženi cesti vozil z letnimi gumami in zbil policista, z njim je hudo

Zoper 44-letnika bodo policisti na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
B. K. P.
 14. 11. 2026 | 12:46
1:20
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V petek okrog 17.15 se je na avtocesti A6 na križišču Vrbovsko zgodila prometna nesreča, v kateri je bil hudo ranjen policist. Nesrečo je povzročil 44-letni voznik osebnega avtomobila z zagrebškimi registrskimi tablicami, na katerem ni imel nameščenih ustreznih pnevmatik, je sporočila primorsko-goranska policija.

Po policijskem poročilu, ki ga navaja portal Index.hr, je 44-letnik vozil po avtocesti v smeri Reke, njegov avto pa je imel kljub zimskim razmeram nameščene letne pnevmatike. Zaradi neprimerne hitrosti je pri izvozu iz predora Rožman brdo izgubil nadzor nad vozilom in trčil v ustavljen policijski avtomobil.

Po trčenju v policijsko vozilo je voznik trčil še v policista, ki je stal ob vozilu. Poškodovanega policista so prepeljali v Splošno bolnišnico Karlovac, kjer so zdravniki ugotovili, da je hudo telesno poškodovan. Zoper 44-letnika bodo policisti na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče.

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