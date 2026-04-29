  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALISO VEDELI PREVEČ?

Po ZDA izginjajo znanstveniki, nekatere našli mrtve: FBI in Donald Trump trdita, da nihče ničesar ne ve

Jedrski fizik z MIT umorjen v svojem domu v Massachusettsu. Znani astrofizik ustreljen v svojem domu v Kaliforniji. Upokojeni general letalskih sil pogrešan v Novi Mehiki. Letalski inženir pri NASI izginil med sprehodom v bližini Los Angelesa...
Tudi družine ostro zanikajo kakršnokoli nenavadno razlago. FOTO: Afp
G. P.
 29. 4. 2026 | 16:41
3:00
A+A-

V zadnjih štirih letih je bilo v ZDA ubitih ali pogrešanih približno ducat znanstvenikov, kar je sprožilo razmah strahu in tudi teorij zarote. Ugibanja, ki se je sprva širilo predvsem po družbenih omrežjih, je počasi preraslo v resno politično in varnostno vprašanje. Preiskave izvajata tako ameriški kongres kot FBI, kjer so potrdili, da »preučujejo morebitne povezave med pogrešanimi in umrlimi znanstveniki« ter sodelujejo z več državnimi institucijami. Predsednik nadzornega odbora je za medije dejal, da gre za potencialno grožnjo nacionalni varnosti: »Obstaja velika verjetnost, da se tukaj dogaja nekaj zloveščega.« Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump: »Upam, da so izginotja in smrti naključje, vendar bomo kmalu vedeli več.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Ali njihovi najbližji nekaj vedo?

Eno bolj odmevnih je izginotje Williama Neila McCaslanda, upokojenega generalmajorja ameriških letalskih sil, ki je konec februarja nenadoma zapustil svoj dom v Albuquerqu in izginil brez sledu. S seboj ni vzel telefona niti očal, vzel pa je pištolo. McCasland je poklicno sodeloval pri najnaprednejših raziskavah Pentagona in imel dostop do strogo zaupnih informacij, kar je sprožilo ugibanja o morebitni ugrabitvi – celo v povezavi z razvpitim primerom Roswellski incident. Njegova žena je teorije odločno zavrnila in poudarila celo, da je mož trpel za zdravstvenimi težavami ter morda izginotje celo načrtoval.

Podobno je izginila Monica Reze, znanstvenica iz laboratorija NASA Jet Propulsion Laboratory, ki je izginila med pohodom v Kaliforniji. Prav tako sta pogrešana Melissa Casias in Anthony Chavez, povezana z Los Alamos National Laboratory, zgodovinsko pomembnim središčem razvoja jedrskega orožja. Vsi trije so za sabo pustili osebne stvari, kar še dodatno podžiga špekulacije.

Imamo dokaz! Ajdovska deklica ni izginila, skrivnostni obraz še vedno buri domišljijo (FOTO)

Nekateri niso pogrešani, ampak mrtvi

Določeni primeri imajo sicer jasnejšo razlago. Astrofizik Carl Grillmair je bil februarja umorjen na svojem domu, osumljenec pa je že v priporu. Njegova družina teorije zarote zavrača kot »popolno neumnost«. Velik odmev je imel tudi umor profesorja Nuna FG Loureira z MIT, kjer motiv napada še vedno ni povsem pojasnjen. Smrt raziskovalke Amy Eskridge pa je bila uradno označena kot samomor, čeprav so se na spletu pojavile trditve, da je bila tarča zaradi svojega dela. Njen oče je to odločno zanikal: »Znanstveniki umirajo tako kot vsi drugi.«

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki