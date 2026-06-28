Počitnice iz pekla! Popila dva kozarca vina, nato pa so jo razglasili za možgansko mrtvo

Po dveh kozarcih pijače so se pojavili slabost, bruhanje in težave z dihanjem. Zdravniki menijo, da vedo, kaj je povzročilo možgansko smrt turistke. Zdravniki na Baliju so 50-letno rusko turistko razglasili za možgansko mrtvo, potem ko naj bi popila vino, ki je vsebovalo metanol. Anna Korosteleva (50) je na Baliju bivala s partnerjem Igorjem. Konec maja sta kupila steklenico rdečega vina na obcestni stojnici. Steklenica naj bi imela etiketo znane blagovne znamke.

Po tem, ko je popila dva kozarca vina, je Anni postalo slabo. Občutila je slabost, začela je bruhati, motila jo je svetloba, pojavile pa so se tudi težave z dihanjem. Partner jo je takoj odpeljal v bolnišnico, vendar je pred prihodom izgubila zavest in doživela epileptične napade. Zdravniki so jo priključili na respirator in začeli hemodializo, vendar se je njeno stanje še naprej slabšalo. Sledilo je odpovedovanje ledvic, preiskave pa so pokazale prenehanje možganske aktivnosti. Po navedbah zdravnikov je bil vzrok njenega stanja zastrupitev z metanolom.

Britansko ministrstvo za zunanje zadeve je lani razširilo opozorilo za potnike zaradi povečanega števila primerov zastrupitev z metanolom. Na seznamu so med drugim Bangladeš, Indija, Iran, Jordanija, Libija, Malavi, Malezija, Maroko, Nepal, Papua Nova Gvineja in Ruanda, prej pa so bili dodani tudi Ekvador, Japonska, Kenija, Mehika, Nigerija, Peru, Rusija in Uganda.

Stroški zdravljenja že presegli 27 tisoč evrov

Družina se kljub zdravniškim ugotovitvam še vedno ne more sprijazniti z izidom. Kmalu naj bi opravili novo CT preiskavo, ki naj bi potrdila diagnozo možganske smrti. Stroški zdravljenja so že dosegli okoli 27 tisoč evrov in še naraščajo, saj je 50-letnica priključena na naprave, ki ohranjajo njene življenjske funkcije. Po navedbah družinskih prijateljev mati Anne razmišlja o prodaji zemljišča, da bi lahko pokrila stroške zdravljenja. Za zdaj ni znano, ali je bila sprožena uradna preiskava niti, ali so bili odvzeti vzorci vina, da bi ugotovili, ali je res vsebovalo metanol.

Ta primer je še eden v nizu zastrupitev z alkoholnimi pijačami, za katere se sumi, da so vsebovale metanol. V zadnjih letih so takšni incidenti zabeleženi v več državah Azije, Afrike, Južne Amerike in Evrope.

Toksikolog opozarja: možni tudi drugi strupi

Anna Korosteleva FOTO: Not Supplied, Profimedia

Ruski toksikolog Mihail Kutušov je opozoril, da podobne simptome lahko povzročijo tudi druge strupene snovi, na primer etilen glikol. »Če steklenica še obstaja, jo je treba poslati na analizo. V njej se lahko najdejo sledi metanola,« je dejal. Ruski mediji navajajo, da je Anna v zadnjih letih živela med Moskvo in Vietnamom, kjer je delala kot nepremičninska agentka. Ta primer je še eden v nizu zastrupitev z alkoholnimi pijačami, za katere se sumi, da so vsebovale metanol. V zadnjih letih so takšni incidenti zabeleženi v več državah Azije, Afrike, Južne Amerike in Evrope.

Britansko ministrstvo za zunanje zadeve je lani razširilo opozorilo za potnike zaradi povečanega števila primerov zastrupitev z metanolom. Na seznamu so med drugim Bangladeš, Indija, Iran, Jordanija, Libija, Malavi, Malezija, Maroko, Nepal, Papua Nova Gvineja in Ruanda, prej pa so bili dodani tudi Ekvador, Japonska, Kenija, Mehika, Nigerija, Peru, Rusija in Uganda. Opozorilo je sledilo smrti 28-letne Britanke Simone White, ki je novembra 2024 v Laosu popila brezplačne kozarčke vodke, za katere se je sumilo, da so bili onesnaženi z metanolom. V istem incidentu je umrlo še pet oseb, med njimi dve 19-letni Avstralki Holly Bowles in Bianca Jones, medtem ko je več ljudi končalo v bolnišnici, poroča Dnevnik.hr.