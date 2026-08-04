Malček umrl zaradi vročinskega udara, krivi malomarni starši?

Strašna tragedija je pretresla otok Fuerteventuro, enega od Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu, ki je bil ta konec tedna pod rumenim opozorilom zaradi visokih temperatur. Zaradi vročinskega udara je namreč umrl dvajsetmesečni otrok.

Krivi malomarni starši?

Otrok je bil z medicinskim helikopterjem prepeljan iz Splošne bolnišnice na Fuerteventuri v Bolnišnico za otroke Las Palmas de Gran Canaria, navajajo Noticias Fuerteventura. Lokalni mediji nakazujejo, da je do dogodka prišlo zaradi malomarnosti staršev, ki naj bi otroka pustili v vozilu.

Kljub prizadevanjem zdravnikov je malček umrl.

Za Kanarske otoke sicer trenutno velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki ponekod presegajo 40 stopinj.