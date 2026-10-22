Pod streli umrl enoletnik: tožilec je odločil, da je bila uporabila sile upravičena

Generalni državni tožilec ameriške zvezne države Misisipi je sklenil, da je policist iz mesta Senatobia upravičeno uporabil silo, ko je med posredovanjem zaradi domnevne kraje v trgovini Walmart streljal na premikajoči se avtomobil. V njem je bil tudi eno leto star Kohen Wiley, ta je v streljanju umrl.

Zgodilo se je sredi junija, ko so policisti posredovali zaradi domnevne kraje plenic in otroških oblačil. Ob odhodu iz trgovine so opazili Kohenovo mater Vellesiyo Wiley s sinom v naročju in njeno prijateljico. Obe sta sedli v avtomobil in se odpeljali.

Po navedbah preiskovalcev so policisti poskušali ustaviti vozilo, a naj bi to zapeljalo proti njim. Eden od policistov je zato streljal v avtomobil, pri čemer je zadel Kohena in materino prijateljico, ki je bila za volanom. Slednja je bila huje poškodovana. Odvetnik policista je po objavi ugotovitev preiskave dejal, da so te njegovega klienta razbremenile kazenske odgovornosti. Voznica naj bi poskušala ubiti policista in druge navzoče uniformirance.

Družina umrlega zahteva objavo posnetkov kamer in izpodbija uradno razlago dogodka

Dečkova mati je sicer zanikala, da bi kar koli ukradla, po dostopnih sodnih evidencah pa nobena od žensk ni bila obtožena kraje ali drugega kaznivega dejanja. Družina umrlega dečka medtem zahteva objavo posnetkov policijskih telesnih kamer. Njen odvetnik Ben Crump je opozoril, da naj bi rezultati predhodne neodvisne obdukcije pokazali, da je bil deček ustreljen s strani avtomobila, ne od spredaj, kar bi lahko nasprotovalo trditvam policistov, da se je vozilo usmerilo proti njim. Posnetki, ki bi lahko razjasnili okoliščine streljanja, javnosti še niso bili predstavljeni, povzemajo mediji.

Tudi nekateri strokovnjaki dvomijo o upravičenosti uporabe smrtonosne sile. John P. Gross, strokovnjak za uporabo policijske sile proti premikajočim se vozilom, je ocenil, da bi se morali policisti, če je avtomobil res zapeljal proti njim, umakniti s poti.

Smrt dečka je dodatno zaostrila že tako napete odnose med policijo in temnopoltimi prebivalci Senatobie. Lani je policist na parkirišču istega Walmarta med sporom zaradi parkirnega mesta, namenjenega invalidom, z električnim paralizatorjem zagrozil temnopolti ženski, jo izvlekel iz avtomobila in aretiral, nekdanjega načelnika tamkajšnje policije pa so mestni svetniki odpustili po medijskih razkritjih, da naj bi v zasebnih besedilnih sporočilih uporabljal rasistične žaljivke.