Pod Velikim Klekom dekle (33) pustil umreti, dobil pa takšno kazen

Sedemintridesetletnega Thomasa Plambergerja iz avstrijskega mesta Salzburg so na sodišču v Innsbrucku obsodili na petmesečno pogojno zaporno kazen in 9400 evrov denarne kazni, ker je 18. januarja letos na Velikem Kleku (Grossglockner) pustil umreti svoje povsem onemoglo 33-letno dekle Kerstin Gartner. Obsodili so ga povzročitve smrti iz hude malomarnosti, saj je storil vrsto napak.

3798 metrov je visok Veliki Klek.

Partnerico, ki je na gori zmrznila, je namreč v slabem vremenu pustil samo tik pod 3798 metrov visokim vrhom. Po besedah tožilstva je bila ženska »nemočna, izčrpana, podhlajena in zmedena«. Salzburžan je ob začetku sojenja sodniku Norbertu Hoferju dejal, da mu je »neskončno žal za to, kar se je zgodilo in kako se je zgodilo«, vendar je zanikal krivdo. Sodnik je pri izreku sodbe poudaril, da sicer izkušeni alpinist ni upošteval dejstva, da se njegova partnerica v zahtevnih vremenskih razmerah še nikoli ni podala na tako tvegan zimski vzpon. Dodal je, da se je ženska borila do zadnjega diha in da se je na koncu plazila po vseh štirih. Kot olajševalni okoliščini pa je po poročanju hiše ORF navedel predsodke medijev in izgubo lastne partnerice. »Ne vidim vas kot morilca in kot hladnokrvno osebo,« je še povedal Hofer in namigoval na objave na družbenih omrežjih. »Vidim vas kot tistega, ki je v skrajni sili poskušal poklicati na pomoč in stati ob strani svojemu dekletu.«

Moški partnerici, za katero je na sodišču povedal, da jo je ljubil, ni zagotovil niti ustrezne opreme. Kljub poslabšanju vremena in dejstvu, da je imela težave, ni prekinil vzpona na najvišjo avstrijsko goro, je še opozoril sodnik. Med sojenjem je med drugim pričala nekdanja partnerica obtoženca, ki je povedala, da je Plamberger tudi njo pri vzponu na Grossglockner pustil samo, ker je bila prepočasna in ker sta se med potjo prepirala. Po podatkih avstrijskega odbora za varnost v gorah (ÖKAS) se v avstrijskih gorah vsako leto v povprečju zgodi okoli 8400 nesreč, v katerih umre skoraj 300 ljudi. Večina žrtev umre zaradi srčno-žilnih bolezni ali padcev, smrti zaradi ozeblin in izčrpanosti pa so redke.