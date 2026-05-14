Podkast pomagal razrešiti več kot 40 let star umor: policija aretirala štiri osumljence

V ameriški zvezni državi Louisiana se je po več kot štiridesetih letih nepričakovano premaknila preiskava umora Roxanne Sharp, ki je desetletja veljal za eno najbolj skrivnostnih nerešenih zgodb v mestu Covington, poročajo tuji mediji. Pomembne vloge pri preboju ni imela le policijska preiskava, temveč tudi podkast o resničnih zločinih, ki ga je pripravil radijski direktor Charles Dowdy.

Dowdy, podpredsednik medijske skupine Northshore Media Group, je ustvaril podkast z naslovom Who Killed Roxanne Sharp (Kdo je ubil Roxanne Sharp), v katerem je podrobno obravnaval okoliščine umora iz leta 1982. Prav objave in odzivi poslušalcev naj bi preiskovalcem prinesli nove informacije, ki so vodile do aretacije štirih moških. Policija je v povezavi s primerom aretirala Billyja Williamsa Jr., Darrella Deana Spella, Perryja Wayna Taylorja in Carlosa Cooperja. Osumljenci so danes stari med 62 in 64 let.

Roxanne Sharp FOTO: Facebook

Dowdy je pojasnil, da je idejo za podkast predstavil pripadnikom državne policije Louisiane med enim od intervjujev. Takrat jim je omenil, da želi ustvariti serijo o resničnih zločinih, nekaj mesecev pozneje pa so se policisti vrnili prav z zgodbo Roxanne Sharp. »Vprašali so me, ali bi prevzel ta primer,« je povedal Dowdy in dodal, da ga je zgodba hitro pritegnila. Preiskovalci so medtem razkrili, da so vsi štirje osumljenci poznali Roxanne Sharp. V času aretacij je bil eden od osumljencev še vedno na prostosti v domačem kraju, drugi je živel v Ohiu, dva pa sta bila zaradi nepovezanih kaznivih dejanj že v zaporu v Louisiani.

Po navedbah tožilstva so pomembno vlogo pri napredku preiskave odigrale sodobne metode analize DNK in nove možnosti pridobivanja dokazov. A Dowdy poudarja, da je podkast preiskovalcem pomagal predvsem pri sestavljanju dolgo manjkajočih delov zgodbe. »Skozi nastajanje podkasta so uspeli povezati veliko drobcev, ki so prej manjkali. Ko so se stvari začele sestavljati, so lahko postavili drugačna vprašanja in dobili drugačne odgovore,« je pojasnil. Primer je bil v zadnjih štiridesetih letih večkrat odprt in znova zaprt, zaradi česar se je nabralo ogromno gradiva, pričevanj in nepreverjenih informacij.

Čeprav ameriški mediji podkast opisujejo kot pomemben prelom v primeru, Dowdy poudarja, da največ zaslug pripada preiskovalcem državne policije Louisiane in policiji v Covingtonu. Posebej je izpostavil preiskovalca Stefana Montgomeryja, ki naj bi se primeru posvečal praktično ves čas. »Ta primer je živel z njim. Nosil ga je domov, tudi ob koncih tedna,« je dejal. Ob tem priznava, da je ponosen, da je lahko sodeloval pri projektu, ki je po desetletjih vendarle prinesel odgovore družini.