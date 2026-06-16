Podrobnosti drame v prestolnici: sosedje z balkona slišali žensko kričanje, specialci vdrli v stanovanje

Galerija
Moški (47) je v nedeljo v jutranjih urah v svojem stanovanju zadrževal 33-letnico, navajajo hrvaški mediji. Zaradi nasilja v družini so prišli policisti, a ker jim moški ni želel odpreti, so policisti vdrli. Moški se ni odzval na policijske ukaze, poskušal je pobegniti in napadel policiste, zato so ga vklenili.
»Glede na to, da je osumljeni moški med postopkom izgubil ravnotežje in padel, mu je bila zdravniška pomoč nudena v bolnišnici, kjer je bilo ugotovljeno, da je lažje poškodovan,« so sporočili z zagrebške policije.
Sosedje so v noči s sobote na nedeljo z balkona njenega stanovanja slišali krike in o tem obvestili policijo.
V stanovanju so po vdoru našli 33-letno žensko z vidnimi poškodbami. Njej je bila zdravniška pomoč nudena v KBC Zagreb, kjer je bilo ugotovljeno, da je hudo poškodovana.
Po končani kriminalistični preiskavi je 47-letnik osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, groženj, nasilja v družini ter protipravnega odvzema prostosti. Policija je prav tako ugotovila, da je moški v soboto v večernih urah in med nočjo na nedeljo večkrat verbalno žalil 33-letnico ter ji grozil, da jo bo ubil. Zaklenil jo je v enega izmed prostorov stanovanja in jo večkrat fizično napadel.
Po končani kriminalistični preiskavi je bila zoper osumljenega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilstvu.