Podrobnosti drame v prestolnici: sosedje z balkona slišali žensko kričanje, specialci vdrli v stanovanje

Moški (47) je v nedeljo v jutranjih urah v svojem stanovanju zadrževal 33-letnico, navajajo hrvaški mediji. Zaradi nasilja v družini so prišli policisti, a ker jim moški ni želel odpreti, so policisti vdrli. Moški se ni odzval na policijske ukaze, poskušal je pobegniti in napadel policiste, zato so ga vklenili.

33-letnica hudo poškodovana

»Glede na to, da je osumljeni moški med postopkom izgubil ravnotežje in padel, mu je bila zdravniška pomoč nudena v bolnišnici, kjer je bilo ugotovljeno, da je lažje poškodovan,« so sporočili z zagrebške policije.

Sosedje so v noči s sobote na nedeljo z balkona njenega stanovanja slišali krike in o tem obvestili policijo.

V stanovanju so po vdoru našli 33-letno žensko z vidnimi poškodbami. Njej je bila zdravniška pomoč nudena v KBC Zagreb, kjer je bilo ugotovljeno, da je hudo poškodovana.

Po končani kriminalistični preiskavi je 47-letnik osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, groženj, nasilja v družini ter protipravnega odvzema prostosti. Policija je prav tako ugotovila, da je moški v soboto v večernih urah in med nočjo na nedeljo večkrat verbalno žalil 33-letnico ter ji grozil, da jo bo ubil. Zaklenil jo je v enega izmed prostorov stanovanja in jo večkrat fizično napadel.

Po končani kriminalistični preiskavi je bila zoper osumljenega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilstvu.