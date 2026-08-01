Podrobnosti grozljive tragedije, umrli oče in dva otroka, sosedje trdijo: »Slišali smo tri strele ...«

V požaru stanovanjske hiše v kraju Sveti Križ Začretje so umrle tri osebe. V hiši je živela štiričlanska družina, v tragediji pa so umrli oče in dva otroka. Eden od otrok je končeval srednjo šolo, drugi pa je letos zaključil osnovno šolo, poroča lokalni portal Zagorje.com.

Kot so gasilci potrdili za omenjeni medij, so obvestilo o požaru prejeli ob 7.20, Zagorska javna gasilska enota Zabok pa je na kraj dogodka prispela ob 7.29. Ob 7.37 so prispeli še člani Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Križ Začretje, minuto pozneje pa je bil požar že lokaliziran.

Na kraju požara so našli tri trupla. Sosedje so povedali, da so pred izbruhom požara slišali tri strele. Po njihovih navedbah žene oziroma matere ob izbruhu požara ni bilo doma, saj je bila v službi. Na kraj je prispela, ko je izvedela, da gori njena hiša. »Uboga ženska, vsa pretresena je kričala. To je strašna tragedija. Grozljiva,« so za Zagorje.com povedali sosedje. Dodali so, da se je družina v kraj priselila z območja Zlatarja.

Informacijo o požaru je potrdila tudi krapinsko-zagorska policijska uprava.