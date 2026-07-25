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Podrobnosti nesreče na avtocesti A3: Krivec je državljan BiH, umrla je štiriletna deklica

Štiriletna deklica je umrla v hudi prometni nesreči na avtocesti A3 pri Lužanih na Hrvaškem.
Fotografija je simbolična.FOTO: David Jerkovic, Pixsell
Fotografija je simbolična.FOTO: David Jerkovic, Pixsell
A. G.
 25. 7. 2026 | 09:22
2:06
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Štiriletna deklica je umrla v hudi prometni nesreči na avtocesti A3 pri Lužanih na Hrvaškem, tri osebe pa so bile poškodovane. Policija je zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadila 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Nesreča se je zgodila včeraj okoli 14.30, v njej pa sta bila udeležena dva osebna avtomobila.

Z ogledom kraja nesreče, ki sta ga opravila Županijsko državno tožilstvo in policija, je bilo ugotovljeno, da 45-letni voznik, ki je vozil avtomobil z bosansko-hercegovskimi registrskimi tablicami proti vzhodu, ni ohranjal potrebne varnostne razdalje do vozila s srbskimi registrskimi tablicami, ki je vozilo pred njim.

To vozilo je vozila 43-letna švedska državljanka, z njo pa sta bila v avtomobilu še 42-letni moški in otrok, rojen leta 2022, prav tako švedska državljana. Sprednji del avtomobila, ki ga je vozil 45-letnik, je trčil v zadnji del vozila pred seboj. Zaradi silovitega trčenja je obe vozili odbilo s cestišča, trčili sta v zaščitno ograjo in se po nenadzorovanem gibanju ustavili na odstavnem pasu.

Opravljena bo obdukcija

V nesreči je bil 45-letni voznik huje poškodovan, medtem ko sta bila 43-letna voznica in 42-letni sopotnik lažje poškodovana. Vse tri so prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, kjer so jih zadržali na nadaljnjem zdravljenju. Kljub prizadevanjem zdravstvenih ekip, da bi ga rešile, je štiriletni otrok umrl na kraju nesreče. Truplo so prepeljali v bolnišnico, kjer bo opravljena obdukcija.

Policija je zoper 45-letnika na Občinsko državno tožilstvo v Slavonskem Brodu podala kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu, poroča Index.hr.

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