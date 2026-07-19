Podrobnosti tragedije na A1, 18-letnica brez vozniškega izpita izgubila življenje

Zagrebška policija je objavila podrobnosti hude prometne nesreče, v kateri je v soboto umrla 18-letnica. Na svoji spletni strani so sporočili, da je v soboto okoli 9. ure zjutraj na avtocesti A1 med 18. in 19. kilometrom 18-letnica brez opravljenega vozniškega izpita vozila osebni avtomobil znamke BMW z zagrebškimi registrskimi oznakami. Vozila je po levem prometnem pasu južnega smernega vozišča na odseku med cestnima oziroma prometnima vozliščema Jastrebarsko in Donja Zdenčina v smeri severovzhoda na Hrvaškem.

»Ob tem ni ohranjala potrebne varnostne razdalje pri vožnji za drugim vozilom, s čimer bi zagotovila varnost prometa. Da bi se izognila neposrednemu trčenju v vozilo pred seboj, je zavila levo, pri tem pa je s sprednjim delom vozila trčila v zadnji del osebnega avtomobila Opel Astra z madžarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 56-letni državljan Madžarske. Opel Astra je vozil po istem prometnem pasu v isti smeri pred vozilom BMW,« je sporočila hrvaška policija.

Avto trčil v ograjo in dve drevesi

Dodali so, da je po trčenju osebni avtomobil BMW odbilo na mehki teren, kjer je trčil v ograjo in dve drevesi ter se tam tudi ustavil. »V prometni nesreči je 18-letnica umrla na kraju dogodka. Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče je bil v soboto med 13.58 in 14.14 iz varnostnih razlogov zaprt promet po južnem smernem vozišču avtoceste A1 v smeri Zagreba,« so še sporočili s hrvaške policije. Dodali so, da so truplo prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, poroča 24sata.hr.