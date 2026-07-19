  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA NA AVTOCESTI

Podrobnosti tragedije na A1, 18-letnica brez vozniškega izpita izgubila življenje

Po navedbah policije voznica ni ohranjala ustrezne varnostne razdalje, nato pa je med izogibanjem trčenju zadela vozilo pred seboj.
Fotografija je simbolična. FOTO: Boonchai Wedmakawand Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Boonchai Wedmakawand Getty Images
A. G.
 19. 7. 2026 | 13:05
 19. 7. 2026 | 13:07
A+A-

Zagrebška policija je objavila podrobnosti hude prometne nesreče, v kateri je v soboto umrla 18-letnica. Na svoji spletni strani so sporočili, da je v soboto okoli 9. ure zjutraj na avtocesti A1 med 18. in 19. kilometrom 18-letnica brez opravljenega vozniškega izpita vozila osebni avtomobil znamke BMW z zagrebškimi registrskimi oznakami. Vozila je po levem prometnem pasu južnega smernega vozišča na odseku med cestnima oziroma prometnima vozliščema Jastrebarsko in Donja Zdenčina v smeri severovzhoda na Hrvaškem.

»Ob tem ni ohranjala potrebne varnostne razdalje pri vožnji za drugim vozilom, s čimer bi zagotovila varnost prometa. Da bi se izognila neposrednemu trčenju v vozilo pred seboj, je zavila levo, pri tem pa je s sprednjim delom vozila trčila v zadnji del osebnega avtomobila Opel Astra z madžarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 56-letni državljan Madžarske. Opel Astra je vozil po istem prometnem pasu v isti smeri pred vozilom BMW,« je sporočila hrvaška policija.

Avto trčil v ograjo in dve drevesi

Dodali so, da je po trčenju osebni avtomobil BMW odbilo na mehki teren, kjer je trčil v ograjo in dve drevesi ter se tam tudi ustavil. »V prometni nesreči je 18-letnica umrla na kraju dogodka. Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče je bil v soboto med 13.58 in 14.14 iz varnostnih razlogov zaprt promet po južnem smernem vozišču avtoceste A1 v smeri Zagreba,« so še sporočili s hrvaške policije. Dodali so, da so truplo prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, poroča 24sata.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prometna nesrečaavtocestapolicijaHrvaškasmrttrčenjeprometnesrečaAvtomobilismrtna nesrečaZagreb
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POLETJE

Znane dame na plaži: kopalke ne poznajo let (Suzy)

Kdo pravi, da so modne kopalke rezervirane le za dvajsetletnice?
19. 7. 2026 | 13:00
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEURJE V MILANU

Toča prekinila spektakel svetovne megazvezde, 80.000 evakuiranih, več poškodovanih (VIDEO)

Toča je poškodovala del občinstva, za zdaj pa ni znano, ali se bo koncert ponovno nadaljeval.
19. 7. 2026 | 12:25
11:55
Šport  |  Odmevi
PRED VELIKIM FINALOM

Srce parajoče sporočilo Messija pred finalom: Argentina je ob teh besedah zajokala in se ustrašila najhujšega

Je to poslovilno sporočilo?
19. 7. 2026 | 11:55
11:25
Bulvar  |  Domači trači
V SLOVO

Vinko Šimek z ganljivim zapisom razkril bolečo družinsko izgubo: Za vedno je zaspala Metka

Poslovil se je od sestre.
19. 7. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
JULIJSKO VREME

Ob posledicah sobotnih neurij posredovale gasilske enote: danes grozijo močnimi nalivi, sunki vetra in lokalna toča

Tudi danes popoldne in proti večeru bodo po napovedih vremenoslovcev z Agencije RS za okolje (Arso) od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho.
19. 7. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SRBSKEM NASELJU

Prijatelji so si podajali bombo, ta pa je eksplodirala: zdravniki se borijo za življenje tretjega moškega

Že druga žrtev eksplozije.
19. 7. 2026 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki