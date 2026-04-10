Poglejte grozljivo nesrečo pri sosedih: zaradi silovitosti udarca so mu odpadla kolesa (VIDEO)

Od četrtka je na Hrvaškem na sporedu dirkalni spektakel WRC. Najboljši dirkači se merijo v hitrostnih preizkušnjah, tik pred samim začetkom pa so bili navijači priča hudi nesreči. V kategoriji WRC3 je namreč dirkač moštva Leandro Lemos Motorsports v enem izmed ovinkov razbil Ford Fiesto.

Zaradi silovitosti udarca odpadla kolesa

Avtomobil je utrpel precejšnjo škodo, zaradi silovitosti udarca pa so mu odpadla tudi kolesa, voznik pa je k sreči preživel in jo odnesel brez hujših poškodb.

Spomnimo, pred tremi leti se je na Hrvaškem na tovrstnih dirkah zgodila nesreča s smrtnim izidom. Znani irski reli dirkač in član moštva Hyundaija Craig Breen (33) je leta 2023 umrl med testiranjem vozila na odseku med Starim Golubovcem in Loborjem.

Hyundai, ki ga je vozil Breen, je zapeljal s ceste in trčil v leseno ograjo.