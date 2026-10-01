Poglejte, kaj ga je izdalo! Skrivnost na hrbtu mrtve 15-letnice čakala skoraj 50 let

Skoraj pol stoletja je veljalo, da je brutalni umor 15-letne Marisse Harvey ostal brez odgovora. Nato pa so preiskovalci s pomočjo sodobnih metod prišli do sledi, ki je storilca dokončno razkrinkala. Ključen dokaz je bil posušen žvečilni gumi, ki so ga našli na hrbtu umorjene najstnice. Zaradi posilstva in umora so zdaj 80-letnega Marka Stanleyja Personetta obsodili na dosmrtni zapor, je navedel Daily Mail.

Marissa Harvey iz New Yorka je leta 1978 obiskala starejšo sestro v San Franciscu. Izginila je, potem ko se je odpravila na jahanje v park Golden Gate. Njeno truplo so naslednji dan našli deskarji v bližnjem parku Sutro Heights. Tožilci so navedli, da je bila spolno zlorabljena, hudo pretepena in zadavljena.

DNK je bil tam ves čas, a tehnologija še ni bila dovolj razvita

Policisti so takrat preverili sledi, ki so jim bile na voljo, vendar storilca niso našli. Šele v začetku 2000-ih so z analizo DNK odkrili moški genski profil na dekletovem puloverju, kavbojkah in tudi na kosu posušenega žvečilnega gumija, ki je bil prilepljen na njen hrbet. Identitete moškega takrat še niso mogli določiti. Preobrat je prinesla preiskovalna genealogija, metoda, pri kateri strokovnjaki primerjajo DNK-profile z genetskimi bazami podatkov. Tako so preiskovalci kot možnega osumljenca identificirali Personetta.

Njegovo vedenje pri odlaganju smeti je pritegnilo pozornost FBI

Leta 2021 so agenti FBI med nadzorom opazili nekaj nenavadnega. Personette je smeti odvrgel na parkirišču trgovine, ki je bila več kot 24 kilometrov oddaljena od njegovega doma. Preiskovalci so ugotovili tudi, da je predmete za osebno higieno ločeval od drugih odpadkov. Iz zavrženih predmetov so nato pridobili DNK. Ta se je po navedbah preiskovalcev popolnoma ujemal z vzorci, ki so jih desetletja prej našli na oblačilih umorjene 15-letnice in na žvečilnem gumiju. Personetta so decembra 2021 prijeli v Denverju v Koloradu. Sam je trdil, da San Francisca nikoli ni obiskal. Toda preiskovalci so pri pregledu njegovega doma našli zemljevid mesta iz 70. let in kalifornijske registrske tablice z nalepko iz leta 1979.

Policija sumi, da bi lahko bilo žrtev še več

Med sojenjem je pričala tudi druga ženska. Povedala je, da jo je Personette leta 1979, ko je bila stara 16 let, posilil na gozdnatem območju v New Jerseyju. Policija zdaj sumi, da bi lahko imel Personette še druge, doslej neodkrite žrtve. Organe pregona po ZDA so zato pozvali, naj znova pregledajo nerešene primere spolnih napadov in umorov mlajših žensk.