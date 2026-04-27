Poglejte, kaj je med streljanjem počel direktor FBI: na posnetku deluje vidno vznemirjen (VIDEO)

Med streljanjem, ki je v soboto zvečer prekinilo večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše v hotelu Washington Hilton, je bil med približno 2600 povabljenimi tudi direktor FBI Kash Patel. Po posnetkih z dogodka je razvidno, da je Patel ob izbruhu streljanja ostal na svojem mestu. V trenutkih, ko so varnostne službe že posredovale, je ostal v prostoru, medtem ko so vsi ostali agenti začeli z varovanjem prizorišča.
Do incidenta je prišlo okoli 20.30 po lokalnem času v bližini varnostne kontrolne točke pred dvorano. 31-letni Cole Tomas Allen je po navedbah preiskovalcev stekel mimo nadzora in sprožil več strelov. Po poročanju tujih medijev je bil napadalec oborožen z več orožji, med drugim s puško šibrenico, pištolo in noži, pri čemer je bil en varnostni agent zadet v zaščitni jopič.
Dogodek je opozoril na ustreznost varnostnih protokolov na prireditvi, ki tradicionalno združuje politični vrh in predstavnike medijev, a po navedbah nekaterih virov ni potekala pod najvišjo stopnjo varovanja. Odziv direktorja FBI ne odstopa od osnovnih smernic ravnanja v takšnih situacijah. Po dostopnih posnetkih je ostal na svojem mestu, kar je skladno s priporočili za civiliste ob nenadnem streljanju. Čeprav gre za enega najvišjih predstavnikov zveznih organov pregona, v takšnih okoliščinah njegova vloga ni operativno posredovanje na terenu, temveč upoštevanje varnostnih postopkov.
