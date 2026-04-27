Poglejte, kaj je med streljanjem počel direktor FBI: na posnetku deluje vidno vznemirjen (VIDEO)

Med streljanjem, ki je v soboto zvečer prekinilo večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše v hotelu Washington Hilton, je bil med približno 2600 povabljenimi tudi direktor FBI Kash Patel. Po posnetkih z dogodka je razvidno, da je Patel ob izbruhu streljanja ostal na svojem mestu. V trenutkih, ko so varnostne službe že posredovale, je ostal v prostoru, medtem ko so vsi ostali agenti začeli z varovanjem prizorišča.

Do incidenta je prišlo okoli 20.30 po lokalnem času v bližini varnostne kontrolne točke pred dvorano. 31-letni Cole Tomas Allen je po navedbah preiskovalcev stekel mimo nadzora in sprožil več strelov. Po poročanju tujih medijev je bil napadalec oborožen z več orožji, med drugim s puško šibrenico, pištolo in noži, pri čemer je bil en varnostni agent zadet v zaščitni jopič.

Napad naj bi bil politično motiviran

V času incidenta so bili v dvorani tudi najvišji predstavniki ameriške politike. Predsednik ZDAin njegova soprogasta bila skupaj z drugimi visokimi gosti nemudoma evakuirana, številni udeleženci pa so se umaknili pod mize. Napadalca so prijeli na kraju dogodka, motiv pa za zdaj še ni uradno pojasnjen. Po navedbah preiskovalcev naj bi napadalec pred napadom zapisal mnenje z izraženimi političnimi stališči, preiskava pa poteka v smeri morebitnega politično motiviranega dejanja.

Dogodek je opozoril na ustreznost varnostnih protokolov na prireditvi, ki tradicionalno združuje politični vrh in predstavnike medijev, a po navedbah nekaterih virov ni potekala pod najvišjo stopnjo varovanja. Odziv direktorja FBI ne odstopa od osnovnih smernic ravnanja v takšnih situacijah. Po dostopnih posnetkih je ostal na svojem mestu, kar je skladno s priporočili za civiliste ob nenadnem streljanju. Čeprav gre za enega najvišjih predstavnikov zveznih organov pregona, v takšnih okoliščinah njegova vloga ni operativno posredovanje na terenu, temveč upoštevanje varnostnih postopkov.



