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Poglejte, kaj je naredil nori voznik: »Zaradi takih bedakov nastradajo nedolžni« (VIDEO)

Divjal v hudem nalivu.
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb »Prometne zgode i nezgode«
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb »Prometne zgode i nezgode«
M. U.
 6. 6. 2026 | 11:37
0:54
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Na strani »Prometne zgode i nezgode« so objavili posnetek voznika, ki se z veliko hitrostjo razvršča prek dveh pasov in polne črte tik pred križiščem.

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To je naredil v hudem nalivu, njegovo dejanje pa je naletelo na množično neodobravanje.

Nekaj odzivov objavljamo:

»Treba je pošiljati takšne posnetke in takšni bodo kaznovani, vse več voznikov pa bi si moralo omisliti kamere in prijaviti takšne, ki ogrožajo življenja drugih«

»Nekateri mislijo, da imajo več življenj … zanj je lahko, a bo uničil tuje življenje …«

»Zaradi takih bedakov nastradajo nedolžni«

»To je nek turbo divjak«

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Kaj pa menite vi?

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