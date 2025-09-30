Poglejte, kaj je po vlomu storil Slovenec v Medulinu

Kot poroča istrska policija, so v dnevni sobi hiše, v katero je vlomil, našli spečega 30-letnega slovenskega državljana.

Dogodek se je zgodil v zgodnjih sobotnih urah, okoli 4.25. Slovenec je najprej razbil steklo na terasi in tako vstopil v hišo. Lastnik ga je kmalu zatem našel, kako spi v dnevnem prostoru, in takoj poklical policijo.

Puljska policija je izvedla in zaključila kriminalistično preiskavo nad 30-letnikom.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude tatvine bodo proti slovenskemu državljanu podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu v rednem postopku.