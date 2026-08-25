Poglejte, kaj so Hrvati na meji našli pri 49-letnem Slovencu

Policija dubrovniško-neretvanske županije je aretirala 49-letnega državljana Slovenije, potem ko so na mejnem prehodu Zaton Doli pri njem našli drogo. Slovenec je v petek, 21. avgusta, v jutranjih urah prispel na mejno kontrolo z osebnim vozilom z nemškimi registrskimi oznakami. Policisti Policijske postaje Ston in uslužbenci carine so med kontrolo našli manjšo količino marihuane, plastično vrečko z 9,3 grama crystal metha ter vrečko s 83 tabletami MDMA.

Policija: Droga je bila namenjena nadaljnji prodaji

Droga je bila zasežena, 49-letnik pa je bil aretiran. Policija navaja, da je bilo ugotovljeno, da je bila droga namenjena nadaljnji distribuciji.

Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, je bil Slovenec skupaj s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.