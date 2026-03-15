Poglejte, kako je videti rop nakita v vrednosti milijon in pol evrov v le 70 sekundah (VIDEO)

Skupina zamaskiranih roparjev je med ropom zlatarne v severni Kaliforniji v le 70 sekundah ukradla nakit v vrednosti več kot milijon dolarjev, navaja Telegraph. Rop se je zgodil v zlatarni Kumar Jewelers v mestu Fremont. Oblasti so rop opisale kot »mafijski napad«. Več avtomobilov je sunkovito zapeljalo na parkirišče pred trgovino, nakar je v usklajenem napadu skoraj dvajset zamaskiranih osumljencev s kapucami na glavah vdrlo v zlatarno. Na posnetku varnostnih kamer je videti, kako roparji uporabljajo krampe in kladiva. Med napadom so bili ukradli zlato, diamante in druge kose nakita.

Rop se je zgodil lani, posnetek objavljen šele zdaj

V ropu je bilo odnesenih več kot tri četrtine blaga iz trgovine. Dva oborožena moška sta medtem zadrževala varnostnika kot talca, vse dokler zadnji član skupine ni zapustil trgovine. Roparji so nato pobegnili z avtomobili, ki so se odpeljali v različne smeri. Policisti, ki so prispeli na kraj dogodka, so se morali odločiti, katero vozilo bodo zasledovali, medtem ko je ostalim uspelo pobegniti.

Skupna vrednost ukradenega nakita je ocenjena na približno 1,69 milijona dolarjev (1,48 milijona evrov). Rop se je zgodil junija lani, posnetek varnostnih kamer pa je bil objavljen šele zdaj.

Ujeti zgolj štirje roparji

Po sodnih dokumentih, do katerih je prišel časnik East Bay Times, je policija začela zasledovati črn avtomobil. Vozilo je med begom vozilo skozi stanovanjske četrti, prehitevalo druga vozila po napačni strani ceste in z veliko hitrostjo prečkalo križišča brez ustavljanja. Po prometni nesreči in kratkem zasledovanju je policija aretirala štiri moške, stare od 19 do 20 let. Tožilci sumijo, da bi lahko bil rop v Fremontu povezan še z enim ropom tri mesece pozneje v mestu San Ramon v Kaliforniji.