Poglejte, kako so pred smrtonosnim požarom natakarice po klubu nosile »goreči« šampanjec (VIDEO)

Po požaru v nočnem klubu v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, v katerem je umrlo najmanj 47 ljudi, so na spletu množično zakrožili promocijski posnetki kluba, ki prikazujejo natakarice, kako se prebijajo skozi množico z dvignjenimi steklenicami šampanjca, na katerih gorijo rojstnodnevne kresničke – skoraj tako visoko, da se plameni in iskre nevarno približajo stropu.

Ena od prič je opisala, da naj bi se podobna scena odvila tudi tisto usodno noč in da naj bi prav to zanetilo ogenj. Po njenih besedah je kresnička vžgala del lesenega stropa, požar pa se je nato bliskovito razširil po kletnih prostorih in zatem še v nadstropju. »Ena od kresničk je bila preblizu stropu, ta pa se je vžgal. V nekaj sekundah je bil ves strop v plamenih. Vse je bilo iz lesa,« sta Emma in Albane povedali francoskemu mediju BFMTV. Evakuacijo sta opisali kot izjemno zahtevno, ker je bila pot za umik ozka, stopnice do izhoda pa še ožje.

Spomnimo: požar v baru Le Constellation v Crans-Montani je izbruhnil okoli 1.30 po lokalnem času. Oblasti so sporočile, da so bili v lokalu ljudje več narodnosti. Policija je poudarila, da vzrok požara še preiskujejo, pri čemer so terorizem izključili, pristojni pa sklepajo, da je najverjetneje šlo za nesrečo.